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    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество
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    Минобороны рассекретило документы о селекции узников в Освенциме
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    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    17 января 2025, 08:27 • Новости дня

    The Economist сообщил о крахе подготовленной во Франции бригады ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Элитная 155-я бригада ВСУ, обученная во Франции, столкнулась с массовым дезертирством солдат, что выявило недостатки в украинском военном командовании и разочаровало союзников Киева, пишет The Economist.

    Элитная 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской, обученная во Франции, оказалась в центре скандала из-за массового дезертирства солдат, передает «Российская газета».

    Журналисты указали, что это свидетельствует о серьезных недостатках в украинском военном командовании.

    По данным издания, проблемы с дезертирством и мобилизацией указывают на бездействие высшего армейского руководства Украины.

    Некоторые генералы закрывают глаза на проблему, тогда как другие обвиняют в этом подчиненных. Все это вызывает разочарование у союзников Киева.

    Журналисты также отметили, что сложившаяся ситуация с 155-й бригадой подрывает доверие к военной подготовке украинских военнослужащих, осуществляемой зарубежными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска потеряли штурмовой взвод при попытке окружения российских сил у Двуречной.

    16 января 2025, 11:32 • Новости дня
    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»

    Военный аналитик Рожин: Стармер спешит закрепить позиции Британии на Украине на фоне скорой инаугурации Трампа

    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне предстоящего ухода Джо Байдена Кир Стармер был вынужден приехать в украинскую столицу. Таким образом он пытается показать, что Лондон сохраняет ведущие позиции, укрепить свою репутацию, а также юридически закрепить интересы Британии, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее британский премьер приехал в Киев подписывать договор о «столетнем партнерстве».

    «В последнее время европейские политики несколько зачастили с визитами на Украину. Связано это со скорым возвращением в Белый дом Дональда Трампа», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он объясняет: страны – члены ЕС, а также Британия ожидают, что после 20 января начнутся определенные изменения в траектории украинского конфликта. На этом фоне они изучают различные сценарии возможного развития событий и «торопятся закрепить свои позиции».

    Яркий тому пример – поездка Кира Стармера в Киев. Как напомнил собеседник, в офисе Владимира Зеленского того подвергали критике за то, что он – в отличие от предшественников на посту премьера Британии – так долго оттягивал свой визит. Рожин не исключает, что речь могла бы идти о еще большей задержке, но события ускорились.

    «На фоне предстоящего ухода Джо Байдена Стармер просто был вынужден приехать в украинскую столицу. Таким образом он пытается показать, что Лондон сохраняет ведущие позиции в конфликте, а также укрепить свою репутацию», – считает аналитик. Причем подкрепить этот статус британский политик хочет соглашением о «столетнем партнерстве».

    Рожин напомнил, что переговоры Лондона и Киева по поводу этого документа стартовали еще в мае 2024 года, а объявлял об их начале занимавший на тот момент пост главы МИД Британии Дэвид Кэмерон. «То есть Стармеру это соглашение досталось «в наследство». Поэтому можно говорить о сохранении Британией определенной линии, которая действует, несмотря на смену власти», – указал спикер.

    Сам договор о «столетнем партнерстве» спикер назвал «попыткой Лондона юридически обосновать возможность британского присутствия на Украине на длинной дистанции». «Британия стремится закрепить свои интересы на юридическом уровне, сохранить за собой роль одной из ведущих стран в эксплуатации украинской территории. При этом, конечно, возникает ряд вопросов, связанных, в частности, с легитимностью Зеленского и расплывчатыми перспективами относительно Украины как государства», – заметил аналитик.

    «Тем не менее, по всей видимости, Лондон собирается использовать документ в своих целях до тех пор, пока он не будет дезавуирован», – продолжил Рожин. Зеленский при этом лично заинтересован в договоре о «столетнем партнерстве». «По его мнению, подписание бумаг гарантирует продолжение поставок оружия и финансирования со стороны Британии. Схема достаточно простая: кратковременный интерес в обмен на долгосрочные выгоды», – уточнил собеседник. Резюмируя, Рожин указал, что на этом фоне России необходимо приложить усилия для скорейшего выполнения поставленных в рамках СВО целей.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер приехал в Киев с необъявленным визитом. По данным The Guardian, цель поездки – подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с Украиной. В рамках нового соглашения стороны намерены усилить свое сотрудничество в области обороны.

    Ожидается, что Стармер и Зеленский обсудят возможные гарантии безопасности, которые Британия может предоставить Киеву. Среди рассматриваемых вариантов – отправка британских войск в составе миротворческих сил после разрешения текущего конфликта на Украине. Кроме того, Стармер объявит о предоставлении Киеву 40 млн фунтов на восстановление экономики.

    Это первая поездка Стармера на Украину с момента вступления в должность в июле. До этого он посещал страну в 2023 году, когда был лидером оппозиции. Как отмечает Bloomberg, «официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев». Британский премьер надеется укрепить свою репутацию «защитника» Украины объявлением о выделении нового пакета помощи.

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    16 января 2025, 10:12 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области
    Подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 16 января в Черниговской области был нанесен удар по военному городку и аэродрому, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, атака произошла в ночь на 16 января в городе Прилуки. Он сообщил, что «взрыв произошел в направлении военного городка № 3», а также пострадал аэродром, который ранее уже подвергался ударам в ходе СВО, но взлетная полоса была восстановлена и использовалась, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что подобных ударов по аэродрому ранее было несколько. Взрыв произошел около первого часа ночи, что вызвало воздушную тревогу в регионе. Подробности о пострадавших или повреждениях не сообщаются.

    Ранее подполье сообщило об ударе по аэропорту в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России.

    В Минобороны также сообщили, что в среду ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины во Львовской области.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    16 января 2025, 22:23 • Новости дня
    Российский боец остановил дрон-камикадзе ВСУ головой

    Российский боец с позывным «Хитман» спас сослуживцев, остановив головой дрон-камикадзе ВСУ в Авдеевке

    Российский боец остановил дрон-камикадзе ВСУ головой
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский боец с позывным «Хитман» заслонил собой товарищей, остановил головой дрон-камикадзе ВСУ во время боев за Авдеевку, получив тяжелое ранение головы, рассказал заместитель командира мотострелкового батальона с позывным Крестик.

    Российский боец с позывным «Хитман» совершил героический поступок во время боев за Авдеевку в 2024 году. Заместитель командира мотострелкового батальона с позывным «Крестик» рассказал, что «Хитман» остановил дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины, заслонив собой сослуживцев, когда те спускались в подвал, передает RT.

    «Хитман» встал в проходе и заслонил собой товарищей. Удар пришелся в голову. В госпитале врачи буквально собирали его голову, зрение частично удалось сохранить», – поделился «Крестик».

    Эвакуировать «Хитмана» удалось спустя несколько дней, и все это время, по словам замкомандира, он сохранял бодрость духа, шутил и подбадривал товарищей.

    Бойцы «Крестика» в Авдеевке сумели отбить важную улицу, по которой шло снабжение ВСУ, несмотря на численное превосходство противника почти в три раза. Российские солдаты также подбили БМП Bradley, пытавшуюся доставить подкрепление.

    «Расстреляли его с трех сторон из гранатометов. У них никто не выжил. После занятия улицы мои ребята еще два дня держали оборону до прихода основных сил», – рассказал «Крестик».

    Ранее заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, отбив вражеский дрон рукой и был удостоен звания Героя Российской Федерации.

    До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

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    16 января 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и цеха производства БПЛА ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и цеха производства БПЛА ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и цеха по производству беспилотников, сообщило министерство обороны.

    Вооруженные силы России применили авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию для нанесения ударов по военным объектам Украины. Целями стали инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, а также места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские силы поразили скопления живой силы и техники противника в 152 районах. Средства противовоздушной обороны сбили три управляемые французские авиабомбы Hammer, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 95 дронов самолетного типа.

    С начала специальной военной операции ВСУ потеряли 652 самолета, 283 вертолета, 40 тыс. 575 беспилотников, 590 ЗРК, 20 554 танка и других бронемашин, 1510 машин РСЗО, 20 тыс. 706 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 30 тыс. 352 единицы спецтехники.

    Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удар по военному городку и аэродрому в Черниговской области.

    Кроме того, российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».

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    17 января 2025, 02:10 • Новости дня
    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»

    Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» совершена по указанию Вашингтона и Лондона

    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Россия обвинила США и Британию в причастности к атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что Вашингтон и Лондон заинтересованы в том, чтобы европейские страны покупали более дорогой сжиженный природный газ из США, поэтому и спровоцировали атаку ВСУ в Краснодарском крае.

    Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что Киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта провокация ВСУ является примером энергетического терроризма.

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    16 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Стало известно о планах ЕБРР проинвестировать Украину

    ЕБРР вложит в Украину 1,5 млрд евро в 2025 году после увеличения капитала

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский банк реконструкции и развития планирует проинвестировать Украину на 1,5 млрд евро в 2025 году, сохраняя объем поддержки на этом уровне после недавнего увеличения оплаченного капитала банка на 4 млрд евро.

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Украине финансирование в размере около 1,5 млрд евро в 2025 году, сообщает РИА Новости. Эта информация была опубликована в четверг в пресс-релизе на официальном сайте банка.

    В пресс-релизе подчеркивается, что объем инвестиций ЕБРР в Украину останется на уровне примерно 1,5 млрд евро в год. Это станет возможным благодаря соглашению, заключенному в 2023 году, которое предусматривает увеличение оплаченного капитала банка на 4 млрд евро. Руководство банка также допускает возможность увеличения финансирования, когда начнется этап реконструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказался поддерживать украинских олигархов в их стремлениях участвовать в восстановлении Украины. ЕБРР ранее объявил, что его помощь нацелена на проекты, которые приносят пользу всему населению, а не отдельным лицам. Ранее сообщалось, что украинская власть разворовала миллиарды долларов, которые могли быть использованы для подготовки к зимним условиям.

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    16 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Bloomberg: Команда Трампа готовит стратегию по санкциям против России

    Bloomberg: Команда Трампа готовит план по санкциям против России для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    По данным Bloomberg, в основе этой стратегии лежат два подхода в зависимости от стадии переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Если будет очевидно, что соглашение близко, США могут ослабить санкции, например, подняв потолок цен на нефть из России выше 60 долларов за баррель для российской нефтяной отрасли, пишет агентство.

    Второй подход предусматривает ужесточение санкций для увеличения давления на Россию. Это может включать вторичные санкции или меры против судов, подозреваемых в перевозке российской нефти, говорится в материале.

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    16 января 2025, 12:26 • Новости дня
    У оскорбившей строителей москвички нашли переписку с украинскими радикалами

    Mash: У оскорбившей строителей москвички нашли переписку с украинскими радикалами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жительницу столицы Яну Джоган из Москвы подозревают в государственной измене и экстремизме из-за переписок с радикалами на Украине, сообщают Telegram-каналы.

    Джоган грозит 25 лет колонии, ее проверяют по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая госизмену, сотрудничество с иностранной организацией, распространение порнографии и возбуждение ненависти либо вражды, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В следственном изоляторе следователи изучили телефон Джоган и обнаружили переписки с радикалами с Украины. В них она выражала ненависть к русским и заявляла о намерении сотрудничать с СБУ, а также говорила о возможности организовать диверсию в Москве.

    Родители Джоган рассказали, что до конца 2010-х их дочь считала себя обычной петербурженкой. Однако затем она начала активно проводить время на проукраинских ресурсах и искать в родословной предков с Украины, что значительно изменило ее поведение.

    Яну Джоган арестовали в ноябре, согласно версии следствия, она угрожала строителям предметом, похожим на пистолет. Также она оскорбила строителей, использовав в их адрес ненормативную лексику.

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    16 января 2025, 16:46 • Новости дня
    Зеленский подписал соглашение со Стармером о «столетнем партнерстве»

    Зеленский и Стармер подписали соглашение о «столетнем партнерстве» Украины и Британии

    Зеленский подписал соглашение со Стармером о «столетнем партнерстве»
    @ Carl Court/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, которое углубит двусторонние отношения и предусматривает военную помощь.

    Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали соглашение о «столетнем партнерстве» между странами, сообщает ТАСС. «Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о столетнем партнерстве», – заявил украинский лидер, слова которого приводит агентство «Укринформ».

    Соглашение направлено на углубление двусторонних отношений в оборонной сфере и предусматривает дальнейшую военную и финансовую помощь Киеву. Так, Украине будет выделено 3 млрд долларов из замороженных российских активов, также Британия станет ключевым партнером для энергетического сектора Украины.

    Отмечается, что Британия передаст Украине 150 стволов артиллерии и расширит подготовку военных. Также будет усилено сотрудничество в области морской безопасности в Азовском, Балтийском и Черном морях.

    Ранее Лондон раскрыл цель соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом.


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    17 января 2025, 00:43 • Новости дня
    Британия не исключила размещения военных баз на Украине

    Лондон не исключил возможность развертывания военных баз и складов на Украине

    Британия не исключила размещения военных баз на Украине
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Правительство Великобритании рассматривает возможность размещения военных баз и логистических складов на Украине, чтобы усилить оборонные возможности страны в случае военной угрозы.

    Британия озвучила возможные планы по размещению военных баз на Украине, что было отражено в новой декларации о столетнем партнерстве двух стран. Этот документ был опубликован после визита премьер-министра Кира Стармера в Киев, передает ТАСС.

    В тексте декларации говорится, что Британия и Украина будут совместно определять свои военные потребности и работать над расширением технологических возможностей. Обсуждается создание на территории Украины оборонной инфраструктуры, в том числе военных баз, логистических складов и хранилищ для военного оборудования.

    Участники соглашения подчеркивают, что такие объекты могут существенно укрепить оборонные возможности Украины, обеспечивая поддержку в случае возникновения значительных военных угроз. Кроме того, в декларации отмечено стремление к углублению военного сотрудничества и совместному производству вооружений и технологий.

    До этого издание The Telegraph сообщило, что Британия планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

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    16 января 2025, 12:43 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 1,6 тыс. бойцов за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Общие потери украинской армии за сутки составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, сообщило российское министерство обороны в четверг.

    В зоне действия группировки «Север» в Харьковской области поражена мотопехотная бригада ВСУ, украинская армия потеряла до 40 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Запад» нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ, украинская сторона потеряла свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и несколько артиллерийских орудий. Были также уничтожены станция РЭБ и три склада боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение шести механизированным и двум штурмовым бригадам ВСУ в Донецкой народной республике. Украинская армия потеряла там за сутки до 260 человек, танк и несколько единиц бронетехники и артиллерии.

    Группировка «Центр» продолжила наступление, уничтожив свыше 580 военнослужащих ВСУ, три танка, в том числе немецкий Leopard, и еще несколько единиц техники.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику ВСУ, в зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 85 военнослужащих и несколько единиц техники. Уничтожены также две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли до 240 человек, танк, БТР Stryker, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Ранее Вооруженные силы России ранее установили контроль над селами Нескучное и Терны в ДНР и освободили населенный пункт Украинка в том же регионе.

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    16 января 2025, 13:53 • Новости дня
    Захарова призвала россиян участвовать в поэтическом конкурсе о Бандере
    Захарова призвала россиян участвовать в поэтическом конкурсе о Бандере
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова предложила россиянам написать стихотворение о Степане Бандере в ответ на конкурс в Ивано-Франковске.

    Дипломат отметила, что это хорошая возможность для российских граждан выразить свою точку зрения на исторические события и фигуры, связанные с Бандерой, в том числе коллаборационистов времен Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что российское дипломатическое ведомство будет следить за конкурсом и что наиболее значимые работы будут отмечены.

    «Такая возможность уникальная. Мы тоже лучшее приметим и обязательно вам предъявим», – добавила она, призывая всех соотечественников активно участвовать в конкурсе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ужесточить меры по украинизации населения из-за большого числа русскоговорящих переселенцев. Мэр города также пожаловался, что в Ивано-Франковске стало больше русского языка. Позднее он объявил конкурс на лучшее стихотворение или песню про личность и заслуги Степана Бандеры.

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    17 января 2025, 05:12 • Новости дня
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра

    Tекст: Максим Попов

    Ивановские десантники в Часовом Яре за ночь сбили три украинских гексакоптера и уничтожили до взвода пехоты, находясь на расстоянии всего 50 метров от противника, сообщили в Минобороны.

    Снайперская пара ивановских десантников успешно провела операцию по уничтожению украинских беспилотников и пехоты в районе Часового Яра, отмечается в Telegram Минобороны. Перед этим они изучили графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга», которые использовались для сброса боеприпасов и минирования территории.

    «Десантники долго выслеживали графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга» для сброса боеприпасов и минирования территории огнеупорного комбината, а также перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения тяжелых БПЛА и пехоты ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    После успешного уничтожения трех беспилотников снайперы сменили позицию и нанесли удар по украинской пехоте. Снайпер с позывным Турист отметил, что операция была сложной из-за близости противника – всего в 50 метров. Турист рассказал: «Единственная проблема была в том, что до противника была дистанция 50 метров. Удалось зайти на эту позицию. Работать сложно было, но получилось».

    В какой-то момент Турист открыл огонь из автомата «Вал», что вызвало панику среди противника. По его словам, когда начались штурмовые действия, сопротивление со стороны ВСУ было минимальным.

    Ранее сообщалось, что российский снайпер с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта.

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    16 января 2025, 14:32 • Новости дня
    Захарова обвинила США в причастности к атаке на газопровод в России

    Захарова: Теракт на компрессорной станции «Русская» был совершен по наводке Вашингтона

    Захарова обвинила США в причастности к атаке на газопровод в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Террористическая атака на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку», была совершена по наводке США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия ожидает, что Турция окажет содействие по предотвращению террористических атак, как удар по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, добавила Захарова, передает ТАСС.

    «Мы ожидаем, что все заинтересованные силы, которые имеют серьезное влияние на киевский режим, прежде всего Турция, предпримут максимальные усилия для упреждения подобных попыток грубейшего нарушения неприкосновенности гражданской инфраструктуры в будущем», – сказала дипломат.

    Она подчеркнула, что Вашингтон и Киев действительно работают в связке, делая «все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогостоящего американского СПГ».

    Напомним, киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака вооруженных сил Украины на компрессорную станцию «Русская» является примером энергетического терроризма. Он также подчеркнул, что США являются главным бенефициаром атак на российскую газотранспортную инфраструктуру.

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    16 января 2025, 13:33 • Новости дня
    Лондон раскрыл цель соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом

    Лондон согласовал с Киевом соглашение о «столетнем партнерстве» для «морской безопасности»

    Лондон раскрыл цель соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом
    @ Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Британия и Украина подписали соглашение о «столетнем партнерстве» для усиления морской безопасности и сдерживания России, включая поддержку Балтийского, Черного и Азовского морей, отметили в британском правительстве.

    По данным британского правительства, соглашение направлено на укрепление связей в области безопасности и военного сотрудничества между Британией и Украиной, а также на сдерживание России в регионах Балтийского, Черного и Азовского морей, передает РБК.

    Стармер подчеркнул важность этого соглашения, заявив, что оно выведет дружбу между двумя странами на новый уровень. Он отметил, что Лондон и Киев стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство углубит отношения как в военной, так и невоенной сферах.

    Ожидается, что в ходе визита в Киев премьер-министр также обсудит будущую военную поддержку Украины, включая возможность участия Британии в миротворческой миссии. Помимо этого, он намерен объявить о выделении 40 млн фунтов стерлингов на восстановление экономики Украины.

    Как пояснил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин, на фоне предстоящего ухода Джо Байдена Стармер был вынужден приехать в украинскую столицу для того, чтобы показать, что Лондон сохраняет ведущие позиции, а также укрепить свою репутацию, юридически закрепив интересы Британии.

    Напомним, Стармер приехал в Киев с необъявленным визитом. По данным The Guardian, цель поездки – подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с Украиной. Как отмечает Bloomberg, «официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев». Британский премьер надеется укрепить свою репутацию «защитника» Украины объявлением о выделении нового пакета помощи.

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