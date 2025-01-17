  • Новость часаРоссия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»
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    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    17 января 2025, 02:16 • Новости дня

    В Раде сравнили харьковские военкоматы с ОПГ

    Депутат Рады Бакумов раскритиковал мобилизацию в Харькове и сравнил военкоматы с ОПГ

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Верховной рады Александр Бакумов осудил действия сотрудников военкоматов в Харькове, сравнив их с организованной преступной группировкой из-за применения насилия и блокировки улиц.

    Бакумов выступил с резкой критикой работы харьковских военкоматов. В своем выступлении он назвал действия сотрудников «тотальной блокировкой улиц» и сравнил их с действиями организованной преступной группировки. «Это какая-то, простите меня, фильтрация населения», – приводит РИА «Новости» слова депутата.

    В качестве примера Бакумов отметил избиения сотрудниками военкомата женщины-адвоката Юлии Палагиной в медицинском учреждении, где она не могла оказать правовую помощь своему клиенту. Он подверг сомнению легитимность таких действий, задаваясь вопросом, почему сотрудники не представляются и почему они действуют в балаклавах.

    Депутат также обратил внимание на особенности мобилизационного процесса в Харькове, заявив, что это негативно сказывается на среднем и малом бизнесе. По его словам, отсутствие надлежащей процедуры брони для работников приводит к тому, что мужчины боятся выходить на работу, что тормозит экономическую активность.

    Бакумов поднял вопрос о «тотальном унижении и неуважении» в городе, интересуясь, почему власти бездействуют в этой ситуации. Он подчеркнул, что в Харькове сложились такие условия, при которых даже простые вещи, вроде ремонта автомобиля, становятся невозможными из-за отсутствия работающих сервисов.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в городе Черновцы на западе Украины мужчина умер после того, как его попытались мобилизовать силой. В Днепропетровске мужчина ранил ножом полицейского на железнодорожном вокзале. Инцидент произошел во время конфликта с сотрудниками военкомата. Житель Сум скончался от черепно-мозговой травмы после избиения в украинском военкомате.


    16 января 2025, 03:39 • Новости дня
    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»

    Иностранные наемники стали регулярно посещать стоящий в Николаеве крейсер «Украина»

    Подполье сообщило о возможном расположении штаба наемников на борту крейсера «Украина»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Максим Попов

    В Николаеве на стоянке недостроенного ракетного крейсера «Украина» замечены иностранные наемники, которые регулярно осматривают корабль.

    В порту Николаева у достроечной стенки ракетного крейсера «Украина» активизировались иностранные наемники, которые уже проложили к борту судна коммуникационные линии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пророссийское подполье.

    По словам источника, цель постоянных визитов иностранцев в порт по-прежнему остается неизвестной. Возможно, наемники собираются вывезти остатки корабля или организовать внутри штаб, отметил он.

    Известно, что достройка крейсера «Украина» была приостановлена в 1996 году из-за нехватки финансирования. В 2017 году киевские власти заявили, что ВМС не нуждаются в корабле. Крейсер планировали продать, а вырученные средства направить в судостроительную отрасль, однако эти планы не были реализованы.

    До этого сообщалось, что украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей, наблюдается значительное скопление личного состава и техники.

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    16 января 2025, 18:20 • Новости дня
    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США

    Стало известно о возможном визите представителя США на парад Победы в Москве

    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов, пишет Newsweek.

    Американское издание Newsweek сообщило о возможности визита «большого гостя» из Соединенных Штатов на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает «Газета.Ru». Издание предполагает, что такой визит может быть совершен представителем администрации Дональда Трампа.

    В статье отмечается, что президент России Владимир Путин ежегодно приглашает на парад Победы в Москву иностранных гостей. «Российский лидер может ожидать специального гостя из США в этот знаменательный день», – говорится в материале.

    Издание также напоминает, что в 2020 году для участия в праздновании Москву посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен. Он представлял свою страну в тот год, когда президент Трамп под давлением отказался от участия в торжественных мероприятиях в России.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    16 января 2025, 11:32 • Новости дня
    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»

    Военный аналитик Рожин: Стармер спешит закрепить позиции Британии на Украине на фоне скорой инаугурации Трампа

    Аналитик назвал цели визита Стармера в Киев, заявившего о «столетнем партнерстве»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне предстоящего ухода Джо Байдена Кир Стармер был вынужден приехать в украинскую столицу. Таким образом он пытается показать, что Лондон сохраняет ведущие позиции, укрепить свою репутацию, а также юридически закрепить интересы Британии, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее британский премьер приехал в Киев подписывать договор о «столетнем партнерстве».

    «В последнее время европейские политики несколько зачастили с визитами на Украину. Связано это со скорым возвращением в Белый дом Дональда Трампа», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он объясняет: страны – члены ЕС, а также Британия ожидают, что после 20 января начнутся определенные изменения в траектории украинского конфликта. На этом фоне они изучают различные сценарии возможного развития событий и «торопятся закрепить свои позиции».

    Яркий тому пример – поездка Кира Стармера в Киев. Как напомнил собеседник, в офисе Владимира Зеленского того подвергали критике за то, что он – в отличие от предшественников на посту премьера Британии – так долго оттягивал свой визит. Рожин не исключает, что речь могла бы идти о еще большей задержке, но события ускорились.

    «На фоне предстоящего ухода Джо Байдена Стармер просто был вынужден приехать в украинскую столицу. Таким образом он пытается показать, что Лондон сохраняет ведущие позиции в конфликте, а также укрепить свою репутацию», – считает аналитик. Причем подкрепить этот статус британский политик хочет соглашением о «столетнем партнерстве».

    Рожин напомнил, что переговоры Лондона и Киева по поводу этого документа стартовали еще в мае 2024 года, а объявлял об их начале занимавший на тот момент пост главы МИД Британии Дэвид Кэмерон. «То есть Стармеру это соглашение досталось «в наследство». Поэтому можно говорить о сохранении Британией определенной линии, которая действует, несмотря на смену власти», – указал спикер.

    Сам договор о «столетнем партнерстве» спикер назвал «попыткой Лондона юридически обосновать возможность британского присутствия на Украине на длинной дистанции». «Британия стремится закрепить свои интересы на юридическом уровне, сохранить за собой роль одной из ведущих стран в эксплуатации украинской территории. При этом, конечно, возникает ряд вопросов, связанных, в частности, с легитимностью Зеленского и расплывчатыми перспективами относительно Украины как государства», – заметил аналитик.

    «Тем не менее, по всей видимости, Лондон собирается использовать документ в своих целях до тех пор, пока он не будет дезавуирован», – продолжил Рожин. Зеленский при этом лично заинтересован в договоре о «столетнем партнерстве». «По его мнению, подписание бумаг гарантирует продолжение поставок оружия и финансирования со стороны Британии. Схема достаточно простая: кратковременный интерес в обмен на долгосрочные выгоды», – уточнил собеседник. Резюмируя, Рожин указал, что на этом фоне России необходимо приложить усилия для скорейшего выполнения поставленных в рамках СВО целей.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер приехал в Киев с необъявленным визитом. По данным The Guardian, цель поездки – подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с Украиной. В рамках нового соглашения стороны намерены усилить свое сотрудничество в области обороны.

    Ожидается, что Стармер и Зеленский обсудят возможные гарантии безопасности, которые Британия может предоставить Киеву. Среди рассматриваемых вариантов – отправка британских войск в составе миротворческих сил после разрешения текущего конфликта на Украине. Кроме того, Стармер объявит о предоставлении Киеву 40 млн фунтов на восстановление экономики.

    Это первая поездка Стармера на Украину с момента вступления в должность в июле. До этого он посещал страну в 2023 году, когда был лидером оппозиции. Как отмечает Bloomberg, «официальные лица, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев». Британский премьер надеется укрепить свою репутацию «защитника» Украины объявлением о выделении нового пакета помощи.

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    16 января 2025, 14:42 • Новости дня
    Захарова выразила недоумение реакцией Армении на высказывания о Зангезурском коридоре
    Захарова выразила недоумение реакцией Армении на высказывания о Зангезурском коридоре
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу реакции Армении на высказывания журналиста в российском телеэфире о Зангезурском коридоре.

    На брифинге Захарова отметила, что высказывания касаются свободы слова, которую Армения всегда поддерживает, передает ТАСС.

    «Честно говоря, эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста», – подчеркнула Захарова. Она напомнила, что Армения всегда утверждала свою приверженность свободе слова, особенно под руководством нынешнего правительства.

    Захарова также добавила, что официальная позиция России по этому вопросу хорошо известна Еревану и не раз озвучивалась.

    Накануне МИД Армении вызвал посла России Сергея Копыркина и передал ему ноту протеста из-за заявлений, прозвучавших в передаче «Вести недели» на ВГТРК. В программе шла речь о Зангезурском коридоре между Азербайджаном, Нахичеванской Автономной Республикой (азербайджанский эксклав) и Турцией.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью назвал Армению «фашистским государством» и отметил, что она не должна быть препятствием между Турцией и Азербайджаном. Он также заявил, что Зангезурский коридор на территории Армении должен быть открыт.

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    16 января 2025, 10:12 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области
    Подполье сообщило об ударе по аэродрому и военному городку в Черниговской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 16 января в Черниговской области был нанесен удар по военному городку и аэродрому, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, атака произошла в ночь на 16 января в городе Прилуки. Он сообщил, что «взрыв произошел в направлении военного городка № 3», а также пострадал аэродром, который ранее уже подвергался ударам в ходе СВО, но взлетная полоса была восстановлена и использовалась, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что подобных ударов по аэродрому ранее было несколько. Взрыв произошел около первого часа ночи, что вызвало воздушную тревогу в регионе. Подробности о пострадавших или повреждениях не сообщаются.

    Ранее подполье сообщило об ударе по аэропорту в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России.

    В Минобороны также сообщили, что в среду ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины во Львовской области.

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    16 января 2025, 08:35 • Новости дня
    Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»

    Guardian: Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»

    Стармер прибыл на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнерстве»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кир Стармер впервые на посту премьера Британии посетил Украину, где планирует подписать соглашение о «столетнем партнерстве», направленное на укрепление сотрудничества в сфере обороны и обсуждение гарантий безопасности, пишет Guardian.

    По данным газеты, цель визита Стармера является подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом, передает РИА «Новости».

    В рамках нового соглашения Лондон и Киев намерены усилить свое сотрудничество в области обороны. Ожидается, что стороны обсудят возможные гарантии безопасности, которые Британия может предоставить Украине.

    Среди рассматриваемых вариантов – отправка британских войск в составе миротворческих сил после разрешения текущего конфликта на Украине.

    «Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским», – говорится в статье.

    Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил о «столетнем партнерстве» для поддержки Украины со стороны Лондона. Тем не менее британское правительство ответило отказом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных миротворцев на Украине после завершения конфликта, опасаясь возможной эскалации конфликта.

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    16 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.

    На портале нормативных правовых актов опубликован указ Путина, утвердивший проведение в этом году Года защитника Отечества, передает ТАСС. В указе говорится: «Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества».

    Указом предписано администрации президента сформировать оргкомитет и дирекцию, ответственные за организацию мероприятий тематического года.

    Напомним, Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в декабре на заседании Государственного совета. Прошлой год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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    16 января 2025, 04:02 • Новости дня
    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине

    Лондон не согласился с Парижем на отправку миротворцев на Украину

    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Британское правительство ответило отказом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных миротворцев на Украине после завершения конфликта, опасаясь возможной эскалации конфликта, пишет The Daily Telegraph.

    По информации издания, существуют сомнения в том, что Британия готова поддержать подобную инициативу, учитывая угрозы, которые могут возникнуть для военных, а также риск эскалации ситуации, передает ТАСС.

    Известно, что  Макрон активно пытается заручиться поддержкой других стран НАТО для своей инициативы по размещению миротворцев на Украине после достижения мирных договоренностей. Как сообщает The Daily Telegraph, этот вопрос, вероятно, обсуждался на встрече Макрона с британским премьером Киром Стармером в ходе его визита в Британию на прошлой неделе.

    Однако, как подчеркнули обозреватели, западные партнеры Киева «забегают вперед», поскольку ни конкретные сроки, ни условия возможного мирного соглашения пока не определены. Кроме того, присутствие миротворцев из стран НАТО на Украине может повысить вероятность военного конфликта с Россией и другими членами альянса, включая США, говорится в материале издания.

    До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине. Ранее стало известно, что Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, хотя участники не пришли к согласию.

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    16 января 2025, 14:05 • Новости дня
    По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых

    СК: По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых

    По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет сообщил о задержании и предъявлении обвинений двум участникам теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

    СК задержал двух человек, Батухана Точиева и Рамазана Падиева, в связи с убийством начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщается в Telegram-канале ведомства. Им предъявлены обвинения в совершении террористического акта.

    По данным СК, исполнитель преступления Ахмаджон Курбонов дистанционно привел в действие взрывное устройство на самокате, что и привело к гибели Кириллова. Организаторы теракта арендовали для Курбонова комнату в подмосковном хостеле через интернет, чтобы он смог скрыться после преступления.

    Точиев и Падиев, действуя по указанию неустановленного куратора, обеспечили Курбонова жильем и передали ему ключи от комнаты, сообщает СК. Падиев также снял на видео обстановку внутри и снаружи хостела, а Точиев оплачивал аренду.

    После теракта Курбонов был задержан полицией на пути в убежище. Собранные доказательства позволили предъявить Точиеву и Падиеву обвинения. СК ходатайствовал о заключении их под стражу до суда.

    Напомним, генерал Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве. По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Предполагается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами и использовал самодельное взрывное устройство на электросамокате.

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    16 января 2025, 07:59 • Новости дня
    Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России

    Кандидат в госсекретари США заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта

    Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмент для достижения мира на Украине.

    По его словам, эти санкции могут стать важным инструментом в переговорах по завершению конфликта на Украине, передает «Газета.Ru».

    Выступая на слушаниях в Сенате, Рубио подчеркнул, что добиться прекращения огня и мира будет крайне сложно, если не использовать невоенные рычаги давления на участников конфликта.

    «У Соединенных Штатов есть значительное число антироссийских санкций, которые продолжают расти и расширяться», – подчеркнул политик.

    Таким образом, Рубио допустил, что возможная отмена санкций может быть рассмотрена как часть стратегии по достижению мира в регионе.

    Ранее Рубио заявил, что возврат Украины к границам до февраля 2022 года маловероятен, в то время как Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта без уступок.

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    16 января 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и цеха производства БПЛА ВСУ
    ВС России поразили военные аэродромы и цеха производства БПЛА ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и цеха по производству беспилотников, сообщило министерство обороны.

    Вооруженные силы России применили авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию для нанесения ударов по военным объектам Украины. Целями стали инфраструктура военных аэродромов, цеха производства, а также места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские силы поразили скопления живой силы и техники противника в 152 районах. Средства противовоздушной обороны сбили три управляемые французские авиабомбы Hammer, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 95 дронов самолетного типа.

    С начала специальной военной операции ВСУ потеряли 652 самолета, 283 вертолета, 40 тыс. 575 беспилотников, 590 ЗРК, 20 554 танка и других бронемашин, 1510 машин РСЗО, 20 тыс. 706 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 30 тыс. 352 единицы спецтехники.

    Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удар по военному городку и аэродрому в Черниговской области.

    Кроме того, российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».

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    16 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Стало известно о планах ЕБРР проинвестировать Украину

    ЕБРР вложит в Украину 1,5 млрд евро в 2025 году после увеличения капитала

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский банк реконструкции и развития планирует проинвестировать Украину на 1,5 млрд евро в 2025 году, сохраняя объем поддержки на этом уровне после недавнего увеличения оплаченного капитала банка на 4 млрд евро.

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Украине финансирование в размере около 1,5 млрд евро в 2025 году, сообщает РИА Новости. Эта информация была опубликована в четверг в пресс-релизе на официальном сайте банка.

    В пресс-релизе подчеркивается, что объем инвестиций ЕБРР в Украину останется на уровне примерно 1,5 млрд евро в год. Это станет возможным благодаря соглашению, заключенному в 2023 году, которое предусматривает увеличение оплаченного капитала банка на 4 млрд евро. Руководство банка также допускает возможность увеличения финансирования, когда начнется этап реконструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказался поддерживать украинских олигархов в их стремлениях участвовать в восстановлении Украины. ЕБРР ранее объявил, что его помощь нацелена на проекты, которые приносят пользу всему населению, а не отдельным лицам. Ранее сообщалось, что украинская власть разворовала миллиарды долларов, которые могли быть использованы для подготовки к зимним условиям.

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    16 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Bloomberg: Команда Трампа готовит стратегию по санкциям против России

    Bloomberg: Команда Трампа готовит план по санкциям против России для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    По данным Bloomberg, в основе этой стратегии лежат два подхода в зависимости от стадии переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Если будет очевидно, что соглашение близко, США могут ослабить санкции, например, подняв потолок цен на нефть из России выше 60 долларов за баррель для российской нефтяной отрасли, пишет агентство.

    Второй подход предусматривает ужесточение санкций для увеличения давления на Россию. Это может включать вторичные санкции или меры против судов, подозреваемых в перевозке российской нефти, говорится в материале.

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    16 января 2025, 12:26 • Новости дня
    У оскорбившей строителей москвички нашли переписку с украинскими радикалами

    Mash: У оскорбившей строителей москвички нашли переписку с украинскими радикалами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жительницу столицы Яну Джоган из Москвы подозревают в государственной измене и экстремизме из-за переписок с радикалами на Украине, сообщают Telegram-каналы.

    Джоган грозит 25 лет колонии, ее проверяют по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая госизмену, сотрудничество с иностранной организацией, распространение порнографии и возбуждение ненависти либо вражды, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В следственном изоляторе следователи изучили телефон Джоган и обнаружили переписки с радикалами с Украины. В них она выражала ненависть к русским и заявляла о намерении сотрудничать с СБУ, а также говорила о возможности организовать диверсию в Москве.

    Родители Джоган рассказали, что до конца 2010-х их дочь считала себя обычной петербурженкой. Однако затем она начала активно проводить время на проукраинских ресурсах и искать в родословной предков с Украины, что значительно изменило ее поведение.

    Яну Джоган арестовали в ноябре, согласно версии следствия, она угрожала строителям предметом, похожим на пистолет. Также она оскорбила строителей, использовав в их адрес ненормативную лексику.

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    16 января 2025, 16:46 • Новости дня
    Зеленский подписал соглашение со Стармером о «столетнем партнерстве»

    Зеленский и Стармер подписали соглашение о «столетнем партнерстве» Украины и Британии

    Зеленский подписал соглашение со Стармером о «столетнем партнерстве»
    @ Carl Court/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, которое углубит двусторонние отношения и предусматривает военную помощь.

    Глава Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали соглашение о «столетнем партнерстве» между странами, сообщает ТАСС. «Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о столетнем партнерстве», – заявил украинский лидер, слова которого приводит агентство «Укринформ».

    Соглашение направлено на углубление двусторонних отношений в оборонной сфере и предусматривает дальнейшую военную и финансовую помощь Киеву. Так, Украине будет выделено 3 млрд долларов из замороженных российских активов, также Британия станет ключевым партнером для энергетического сектора Украины.

    Отмечается, что Британия передаст Украине 150 стволов артиллерии и расширит подготовку военных. Также будет усилено сотрудничество в области морской безопасности в Азовском, Балтийском и Черном морях.

    Ранее Лондон раскрыл цель соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом.


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