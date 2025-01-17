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В Раде сравнили харьковские военкоматы с ОПГ
Депутат Рады Бакумов раскритиковал мобилизацию в Харькове и сравнил военкоматы с ОПГ
Депутат Верховной рады Александр Бакумов осудил действия сотрудников военкоматов в Харькове, сравнив их с организованной преступной группировкой из-за применения насилия и блокировки улиц.
Бакумов выступил с резкой критикой работы харьковских военкоматов. В своем выступлении он назвал действия сотрудников «тотальной блокировкой улиц» и сравнил их с действиями организованной преступной группировки. «Это какая-то, простите меня, фильтрация населения», – приводит РИА «Новости» слова депутата.
В качестве примера Бакумов отметил избиения сотрудниками военкомата женщины-адвоката Юлии Палагиной в медицинском учреждении, где она не могла оказать правовую помощь своему клиенту. Он подверг сомнению легитимность таких действий, задаваясь вопросом, почему сотрудники не представляются и почему они действуют в балаклавах.
Депутат также обратил внимание на особенности мобилизационного процесса в Харькове, заявив, что это негативно сказывается на среднем и малом бизнесе. По его словам, отсутствие надлежащей процедуры брони для работников приводит к тому, что мужчины боятся выходить на работу, что тормозит экономическую активность.
Бакумов поднял вопрос о «тотальном унижении и неуважении» в городе, интересуясь, почему власти бездействуют в этой ситуации. Он подчеркнул, что в Харькове сложились такие условия, при которых даже простые вещи, вроде ремонта автомобиля, становятся невозможными из-за отсутствия работающих сервисов.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в городе Черновцы на западе Украины мужчина умер после того, как его попытались мобилизовать силой. В Днепропетровске мужчина ранил ножом полицейского на железнодорожном вокзале. Инцидент произошел во время конфликта с сотрудниками военкомата. Житель Сум скончался от черепно-мозговой травмы после избиения в украинском военкомате.