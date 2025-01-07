На Украине мужчина ранил полицейского ножом при конфликте с военкоматом

Мужчина в Днепропетровске ударил ножом полицейского при конфликте с военкоматом

Tекст: Ольга Иванова

Как передает РИА «Новости», в Днепропетровске на Украине мужчина ранил ножом полицейского на железнодорожном вокзале. Инцидент произошел во время конфликта с сотрудниками военкомата. Мужчина отказался предъявить документы и ударил ножом правоохранителя. Полицейский был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

По информации украинского издания «Страна.ua», сотрудники военкомата угрожали расстрелом жителям, которые пытались защитить мужчину, которого военные собирались насильно мобилизовать. На вокзале мужчину избили, но мобилизовать не смогли.

В полиции сообщили, что мужчина также подал заявление о том, что сотрудники военкомата нанесли ему телесные повреждения. В данный момент проводится проверка обстоятельств случившегося на месте происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский депутат Артем Дмитрук заявлял о смерти мужчины в Черновцах после принудительной мобилизации, а также утверждал, что власти и правоохранители пытались препятствовать распространению этой информации. В Сумах 40-летний украинец скончался после получения черепно-мозговой травмы в военкомате, а в Полтавской области сотрудники военкомата сломали мужчине ногу.

