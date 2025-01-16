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В России назвали недостаточным исключение Кубы из списка спонсоров терроризма
Россия признала исключение Кубы из списка спонсоров терроризма недостаточным шагом США
Шаг Вашингтона по исключению Кубы из списка спонсоров терроризма, хотя и признан правильным, все же недостаточен, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Шаги США по исключению Кубы из списка государств – спонсоров терроризма являются правильными, но недостаточными, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС. Она подчеркнула, что хотя это решение можно считать движением в верном направлении, оно не решает всех проблем, связанных с ограничениями, наложенными на Кубу.
По словам Захаровой, такие меры не устраняют экстерриториальные ограничения, которые продолжают действовать в отношении Кубы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из данного списка, что подтверждает сотрудник администрации высокого ранга.