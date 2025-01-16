Эксперты объяснили, как определить выманивающих одноразовые пароли мошенников

Tекст: Александра Юдина

Истомин рассказал о признаках, которые помогают выявить мошенников, использующих ботов для кражи одноразовых паролей. Такие боты звонят с неофициальных номеров и часто имеют дефекты речи или некорректные паузы, передает РИА «Новости».

Эксперт НТИ отметил, что если номер, с которого поступает звонок, или адрес отправителя не совпадает с официальными контактами банка или сервиса, это может быть признаком атаки. Также боты часто используют роботизированные интонации и допускают паузы не в тех местах.

Эксперт предупредил, что насторожить должны мгновенные звонки от «банка» или «службы поддержки», особенно если они сопровождаются просьбами срочно предоставить код. Официальные службы никогда не станут подгонять пользователя или угрожать блокировкой.

Чтобы не стать жертвой, рекомендуется тщательно проверять номера входящих звонков и перезванивать в банк или организацию по официальному номеру, размещенному на сайте.

Также важно установить программы защиты от спам-звонков и соблюдать правила «цифровой гигиены», такие как отказ от перехода по подозрительным ссылкам и регулярное обновление антивирусного ПО и приложений.

Ранее эксперт Александр Блезнеков раскрыл, что надежные пароли должны состоять из 12–16 символов и не должны содержать повторяющихся символов, а также подчеркнул важность двухфакторной аутентификации.