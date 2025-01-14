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Испания сообщила о наблюдении за российскими судами
Испанские фрегаты следили за российскими судами в Средиземном море
Испанские фрегаты Victoria, Blas de Lezo и корабль Tornado наблюдали за проходом российских судов в водах, представляющих интерес для Испании.
Испанский фрегат Tornado следил за российской подводной лодкой, которая двигалась из Восточного Средиземноморья в северную Европу, пишет ТАСС. Испанский корабль обнаружил российское военно-морское подразделение к югу от Балеарских островов и вел наблюдение до передачи ответственности французскому кораблю в португальской зоне ответственности.
Фрегат Victoria вышел в море, чтобы следить за российским фрегатом в море Альборан, когда тот сопровождал торговое судно Lady Maria. Также было замечено судно, следовавшее из Восточного Средиземноморья.
Фрегат Blas de Lezo обнаружил и наблюдал за российской подводной лодкой у морской границы с Португалией. Операции по наблюдению проводятся для контроля за суверенными территориями и предотвращения потенциальных угроз, отметили в Генштабе Испании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские депутаты отметили, что ВМФ России является важным элементом в торговле нефтью. Береговая охрана США заявила об обнаружении российского судна вблизи Алеутских островов. Также российские военные корабли спасли пассажиров судна под флагами Германии и Греции в Средиземном море.