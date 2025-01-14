Испания сообщила о наблюдении за российскими судами

Испанские фрегаты следили за российскими судами в Средиземном море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Испанский фрегат Tornado следил за российской подводной лодкой, которая двигалась из Восточного Средиземноморья в северную Европу, пишет ТАСС. Испанский корабль обнаружил российское военно-морское подразделение к югу от Балеарских островов и вел наблюдение до передачи ответственности французскому кораблю в португальской зоне ответственности.

Фрегат Victoria вышел в море, чтобы следить за российским фрегатом в море Альборан, когда тот сопровождал торговое судно Lady Maria. Также было замечено судно, следовавшее из Восточного Средиземноморья.

Фрегат Blas de Lezo обнаружил и наблюдал за российской подводной лодкой у морской границы с Португалией. Операции по наблюдению проводятся для контроля за суверенными территориями и предотвращения потенциальных угроз, отметили в Генштабе Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские депутаты отметили, что ВМФ России является важным элементом в торговле нефтью. Береговая охрана США заявила об обнаружении российского судна вблизи Алеутских островов. Также российские военные корабли спасли пассажиров судна под флагами Германии и Греции в Средиземном море.