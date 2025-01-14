  • Новость часаЛавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Русский народ как гарант безопасного российского общества

    Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

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    Олег Царев Олег Царев Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.

    8 комментариев
    14 января 2025, 14:14 • Новости дня

    Лавров: Шольц не сказал Путину ничего нового об Украине

    Лавров заявил, что Шольц не упомянул ничего нового об Украине в разговоре с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Владимиром Путиным не сказал ничего нового по Украине, кроме своих ранее публичных заявлений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Он подчеркнул, что Шольц повторил свои публичные заявления, которые делает регулярно: «вы должны уйти». При этом Лавров отметил, что в разговоре не затрагивались первопричины конфликта, вопросы русского языка и права русских на Украине.

    «Я надеюсь, меня президент не будет очень сильно ругать, я не выдаю секреты. Просто в разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего он не говорил бы публично каждый второй день», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    Напомним, Шольц в ноябрьском разговоре с президентом России подчеркнул готовность продолжать поддержку Украины.

    Позже он заявил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с Путиным.

    Шольц также призвал российского лидера отказаться от «жесткой логики конфликта» и предложил путь к миру через прямые переговоры с Украиной.

    11 января 2025, 16:31 • Новости дня
    Вайдель потребовала запустить «Северный поток»

    Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель призвала возобновить поставки по «Северному потоку»

    Вайдель потребовала запустить «Северный поток»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель призвала к возобновлению поставок российского газа через уцелевшую нитку «Северного потока – 2», сообщает ТАСС. Это заявление она сделала на федеральном съезде партии в городе Риза, который транслировался телеканалом Welt.

    Вайдель, утвержденная делегатами съезда в качестве кандидата на досрочных парламентских выборах, запланированных на 23 февраля, подчеркнула необходимость запуска газопровода.

    Дополнительную напряженность в вопросах поставок газа создает полный отказ Украины от продления соглашения о транзите российского газа через ее территорию, что произошло 1 января. «Газпром» сообщил, что это решение украинской стороны делает невозможным продолжение подачи газа по этому маршруту как с технической, так и с юридической точки зрения. В условиях сокращения источников поставок газа в Европу, предложение Вайдель может получить дополнительную поддержку.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что взрывы на газопроводах были произведены при поддержке США. В связи с этим Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело, квалифицировав его как акт международного терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе начали обсуждать восстановление транзита газа по «Северному потоку».

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает Великобританию, Норвегию, Украину и Польшу основными подозреваемыми в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Между тем президент Сербии Вучич допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

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    11 января 2025, 21:31 • Новости дня
    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы

    Кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель пообещала перезапуск газопровода «Северный поток» в случае победы

    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы
    @ Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии.

    Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на предстоящих досрочных парламентских выборах в Германии, передает РИА «Новости».

    «Мы вернем «Северный поток» в эксплуатацию, можете быть в этом уверены», – заявила она на партийном съезде «АдГ», сообщает газета Welt.

    Вайдель добавила, что ее партия хочет «снести все ветряные мельницы» и возобновить работу АЭС, отмечает ТАСС.

    Россия неоднократно запрашивала данные по инцидентам на «Северных потоках», однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, так и не получила ответов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    В субботу Вайдель и Олаф Шольц были утверждены кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии на досрочных выборах, которые пройдут 23 февраля.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск в ходе онлайн-дискуссии с лидером партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель заявил, что лишь «АдГ» может спасти Германию.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    12 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Бербок удостоилась рукопожатия при встрече с министром Сирии в Эр-Рияде

    Глава МИД Германии удостоилась рукопожатия при встрече с министром Сирии Асадом Хасаном аш-Ширбани в Эр-Рияде

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретилась с главой МИД переходного правительства Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани в Эр-Рияде и удостоилась рукопожатия, чего не произошло в ее предыдущем визите в Дамаск, сообщила DPA.

    Как написали немецкие журналисты, на этот раз дипломатические обычаи были соблюдены, и Бербок была приветствована рукопожатием, что контрастирует с ее предыдущим визитом в Сирию, передает ТАСС.

    Напомним, в январе, когда глава МИД Германии посещала Дамаск, ей отказали в рукопожатии: сначала в аэропорту, а затем и при встрече с лидером вооруженных формирований Ахмедом аш-Шараа. Бербок тогда отметила, что это стало очевидным, как только она прибыла в страну: «Как только я прибыла, мне стало понятно, что здесь, очевидно, не будет обычных рукопожатий».

    Известно, что Бербок участвует в расширенных переговорах по Сирии, которые проходят в Эр-Рияде. Инициатором встречи выступила Саудовская Аравия. Переговоры направлены на поиск путей стабилизации региона и установление мирного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД 4 января, визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Дамаск закончился провалом, так как сирийская сторона не поддержала ее попытки дискредитировать Россию и обозначить преступления Башара Асада.

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    14 января 2025, 11:55 • Новости дня
    Глава МВД Германии заявила об «угрозах от России» из-за поставок оружия Украине
    Глава МВД Германии заявила об «угрозах от России» из-за поставок оружия Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила изданию Suddeutsche Zeitung о «возможной угрозе» со стороны России в связи с поставками немецкого оружия Украине.

    По ее словам, Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе, что якобы может привести к повышению уровня «угрозы» со стороны России, передает RT.

    Фезер подчеркнула, что ведет переговоры с компаниями о необходимости усиления защиты, особенно в секторе оборонной промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия уже передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155, ранее планировала поставить танки Leopard 1, БМП Marder и системы ПВО, а министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к угрозе из России.

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    11 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Делегаты АдГ отказались осудить Россию за конфликт на Украине

    На съезде АдГ в Ризе делегаты проголосовали против критики России

    Tекст: Ольга Иванова

    Делегаты съезда партии «Альтернатива для Германии» не поддержали поправку, осуждающую участие России в конфликте на Украине, 69% делегатов проголосовали против ее включения в предвыборную программу.

    Делегаты съезда партии «Альтернатива для Германии» отказались осуждать Россию за участие в конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Мероприятие проходит в городе Риза, в федеральной земле Саксония.

    Как передает телеканал N-tv, 69% из около 600 делегатов проголосовали против внесения поправки, которая критиковала бы действия России, в предвыборную программу партии. Таким образом, большинство делегатов выступило против предложенных изменений в программе.

    Съезд партии «Альтернатива для Германии» проходит на фоне сложных внешнеполитических условий, и отказ делегатов от критики России отражает сложившуюся в партии позицию по вопросу международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув важность участия Киева в этом процессе.

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    12 января 2025, 17:21 • Новости дня
    Вагенкнехт предупредила о деиндустриализации Германии

    Сара Вагенкнехт предупредила о возможной деиндустриализации и потере благосостояния в Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Германии грозит деиндустриализация, что может привести к значительной потере благосостояния населения и социальной защищенности, заявила лидер «Союза Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Германия находится на грани деиндустриализации, передает ТАСС.

    По ее словам, это может привести к значительной потере благосостояния граждан и социальной защищенности. Вагенкнехт подчеркнула, что для предотвращения такого сценария необходимы кардинальные изменения в политике, особенно в отношении энергетических ресурсов.

    Она также добавила, что Германии нужны не только предвыборные обещания, но и доступные энергоресурсы, чтобы сохранить компании и рабочие места. Экономическая ситуация в Германии вызывает беспокойство, так как ведущие экономические институты страны недавно снизили прогноз роста ВВП на 2024 год на 0,1%.

    Ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» решила выдвинуть своего лидера кандидатом в канцлеры ФРГ.

    Между тем кандидат на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что немцев заставят выбрать между холодильником и страхом войны с Россией.

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    11 января 2025, 17:10 • Новости дня
    Шольц и Вайдель утверждены кандидатами в канцлеры ФРГ

    Tекст: Мария Иванова

    Олаф Шольц утвержден кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии на досрочных выборах, которые пройдут 23 февраля.

    Олаф Шольц, действующий канцлер, был утвержден кандидатом на пост главы правительства от Социал-демократической партии Германии на досрочных парламентских выборах, сообщает ТАСС.

    Решение принято на съезде партии в Берлине, где кандидата поддержали аккламацией. В предыдущих выборах в 2021 году кандидата выбирали тайным голосованием, но в этот раз руководство партии решило использовать упрощенную процедуру.

    Между тем, аналогичное событие произошло в партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), где сопредседатель партии Алис Вайдель была утверждена кандидатом в канцлеры. На съезде в городе Риза около 600 делегатов выразили ей поддержку аплодисментами. Решение о выдвижении Вайдель было принято еще осенью прошлого года, и традиционное голосование не проводилось.

    Выступая на съезде, Вайдель отметила, что трансляция события ведется в соцсети X предпринимателем Илоном Маском, который известен своей поддержкой АдГ. Это вызвало критику со стороны других политических сил Германии, касающуюся возможного вмешательства в предвыборный процесс. Сейчас Бундестаг проводит проверку на предмет нарушения закона о политических партиях. Несмотря на высокий рейтинг популярности среди кандидатов, шансы Вайдель стать канцлером минимальны из-за отказа других партий сотрудничать с АдГ.

    Отметим, что в субботу кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    Напомним, американский миллиардер Илон Маск поддержал Вайдель, отметив, что только «Альтернатива для Германии» может спасти страну.

    Уровень поддержки «Альтернативы для Германии» достиг максимума за почти год, согласно опросу INSA, проведенному по заказу Bild.

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    12 января 2025, 23:51 • Новости дня
    Писториус опроверг блокировку Шольцем помощи Украине

    Министр обороны ФРГ заявил об отсутствии блокировки Шольцем военной помощи Украине

    Tекст: Максим Попов

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что канцлер Олаф Шольц не блокирует новый пакет военной помощи Украине, хотя процесс согласования в правительстве еще не завершен.

    Глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус заявил, что информация о блокировке канцлером Олафом Шольцем нового пакета военной помощи Украине не соответствует действительности, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в министерстве уже подготовлен новый пакет военной помощи киевскому режиму, однако процесс согласования в правительстве еще не завершен.

    Писториус отметил, что для окончательного утверждения пакета помощи необходимо политическое решение. «Как только все вопросы будут прояснены, я рассчитываю на соответствующее решение», – сказал министр.

    Напомним, 10 января Spiegel сообщил об отказе Шольца одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро. По информации издания, он включает в себя системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы.

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    11 января 2025, 17:50 • Новости дня
    Протестующие против АдГ в Саксонии начали блокировать улицы

    Полиция в Саксонии разогнала протестующих против съезда партии «Альтернатива для Германии»

    Tекст: Мария Иванова

    В Саксонии полиция разогнала протестующих, блокировавших улицы с целью сорвать съезд партии АдГ.

    Как сообщает Junge Welt, в Саксонии немецкая полиция применила силу для разгона протестующих, блокировавших улицы в знак протеста против правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Манифестанты перекрыли дорогу перед машиной сопредседателя АдГ Алисы Вайдель, что вызвало оперативную реакцию правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

    Газета Bild отметила, что среди протестующих нашлись те, кто приклеил руки к асфальту. Пять человек заблокировали трассу B169 более чем в километре от города Риза, где проходит партийный съезд АдГ. В результате полицейской операции пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов.

    Правоохранители заявили, что им удалось обеспечить как проведение акции протеста, так и прибытие участников на федеральную партийную конференцию. Ожидается, что в протесте примут участие около 10 тыс. человек, в то время как на страже порядка будут стоять около 3 тыс. полицейских.

    Партия АдГ в своей политической программе предлагает ужесточение миграционной политики и выход Германии из еврозоны и ЕС. Партия также нацелена на «основанные на интересах» отношения с мировыми державами, планируя отменить экономические санкции против России и выступая за нейтралитет Украины вне НАТО и ЕС.

    Ранее Олаф Шольц и Алиса Вайдель были утверждены кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии на досрочных выборах, которые пройдут 23 февраля.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск в ходе онлайн-дискуссии с лидером партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель заявил, что лишь АдГ может спасти Германию.

    Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов увеличил отрыв от Социал-демократической партии Германии, уровень поддержки «Альтернативы для Германии» достиг максимума за почти год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного INSA по заказу Bild.

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    14 января 2025, 10:22 • Новости дня
    Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом

    Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом

    Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Германии Борис Писториус неожиданно посетил Киев для переговоров о продолжении военной поддержки и ознакомления с текущей ситуацией на Украине.

    Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, передает ТАСС со ссылкой на N-tv.

    По информации телеканала, цель визита Писториуса заключается в обсуждении вопросов продолжения военной помощи, которую Германия оказывает Украине. Министр планирует встретиться с представителями украинских властей, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества в военной сфере.

    Помимо переговоров Писториус намерен лично ознакомиться с обстановкой на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия уже передала Украине первую самоходную артиллерийскую установку RCH 155, ранее планировала поставить танки Leopard 1, БМП Marder и системы ПВО, а министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к угрозе из России.

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    12 января 2025, 04:05 • Новости дня
    Bloomberg назвало политические расклады в Германии после инаугурации Трампа

    Возвращение Трампа в Белый дом может повлиять на выборы в Германии в пользу Шольца

    Tекст: Максим Попов

    Инаугурация Дональда Трампа может изменить предвыборный расклад в Германии, повысив шансы Шольца на переизбрание и усложнив кампанию для Мерца.

    По информации агентства, возвращение Дональда Трампа в Белый дом может улучшить позиции канцлера Германии Олафа Шольца в предстоящих выборах и усложнить ситуацию для его конкурента Фридриха Мерца, передает ТАСС. Советники Мерца обеспокоены инаугурацией Трампа, назначенной на 20 января, считая, что это событие способно радикально изменить политический ландшафт и повысить популярность Шольца как защитника демократических ценностей.

    На съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ), прошедшем в субботу в Берлине, Шольц подчеркнул свою приверженность демократическим принципам, особенно в свете недавних заявлений Трампа о Гренландии. Шольц заявил, что согласно западным ценностям, «границы должны быть неприкосновенными» и «ни одна страна не является задворками другой».

    Параллельно с этим, рост популярности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), поддерживаемой Илоном Маском, является общей тревогой как для СДПГ, так и для ХДС. Недавняя онлайн-дискуссия Маска с председателем АдГ, Алис Вайдель, вызвала большой интерес в СМИ, что отвлекло внимание от предвыборной кампании ХДС, сообщили источники из окружения Мерца.

    По решению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, после вынесения вотума недоверия канцлеру, Бундестаг был распущен, а досрочные выборы назначены на 23 февраля 2025 года.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, кандидат  на пост канцлера ФРГ Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии.

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    13 января 2025, 14:42 • Новости дня
    Германия передала Украине первую САУ RCH 155

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия передала Украине первую из 54 запланированных самоходных артиллерийских установок RCH 155.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус передал украинской стороне первую самоходную артиллерийскую установку типа RCH 155, передает ТАСС. Церемония передачи состоялась в Касселе, где оборонный концерн KNDS производит эти боевые системы.

    «Это сигнал о том, что Украина может на нас положиться», – заявил Писториус, выступая на мероприятии, трансляцию которого вел телеканал Welt. Поставки 54 таких САУ планируются властями ФРГ, однако шесть первых установок останутся в Германии для обучения украинских военнослужащих.

    RCH 155, произведенная KNDS, считается одной из самых современных артиллерийских систем. Она требует обслуживания всего двумя операторами и допускает удаленное управление орудийной башней. Писториус также сообщил о планах поступления таких установок на вооружение Бундесвера.

    Кроме того, Писториус высказался за увеличение оборонных расходов Германии выше целевого показателя НАТО в 2% от ВВП. «Два процента могут быть лишь началом», – отметил министр, добавив, что потребуются значительные инвестиции для повышения безопасности страны. Германия впервые достигла цели по оборонным расходам в 2% от ВВП в прошлом году и намерена продолжать увеличивать их в последующие годы, напомнил он.

    Ранее телеканал N-tv сообщил, что в первой половине этого года Германия намерена отправить Украине значительное количество вооружений, включая танки Leopard-1 и системы ПВО, а также ударные беспилотники и вертолеты.

    На прошлой неделе сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро, в который входят системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Шольц не блокирует новый пакет военной помощи Украине, хотя процесс согласования в правительстве еще не завершен.

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    11 января 2025, 16:36 • Новости дня
    Шольц поддержал переговоры о мире на Украине с участием Киева

    Шольц заявил, что любые переговоры по Украине должны проходить с участием Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув важность участия Киева в этом процессе.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на федеральном съезде Социал-демократической партии в Берлине, сделал заявление о необходимости переговоров, которые могли бы положить конец смертям и разрушениям на Украине. Об этом сообщает ТАСС. Шольц подчеркнул, что такие переговоры должны проходить с обязательным участием Киева, заявив: «ничего об Украине без Украины».

    Далее канцлер отметил, что Германия активно сотрудничает с различными странами в вопросах урегулирования конфликта и что ФРГ остается лидером в оказании поддержки Киеву в Европе. Он также заверил, что эта тенденция сохранится и дальше.

    Шольц отдельно упомянул Социал-демократическую партию Германии, подчеркнув ее безоговорочную поддержку Украины и одновременно стремление избежать втягивания в военные действия. Канцлер заверил граждан Германии в своей приверженности твердости и благоразумию в международной политике, на что могут рассчитывать все.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.

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    11 января 2025, 17:08 • Новости дня
    Шольц напомнил Трампу о неприкосновенности границ

    Шольц призвал Трампа соблюдать границы после заявления о Гренландии

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Дональда Трампа соблюдать международные границы после его высказываний о возможном включении Гренландии в состав США.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с критикой заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможности включения Гренландии в состав Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС. Шольц, выступая на федеральном съезде Социал-демократической партии Германии в Берлине, подчеркнул неприкосновенность государственных границ как основополагающий принцип международного права.

    «Мы слышали некоторые заявления из США, которые дают повод для беспокойства», – заявил Шольц. Он добавил, что принцип неприкосновенности границ должен соблюдаться любой страной, вне зависимости от ее размера и могущества.

    Канцлер также отметил, что ни одна страна не является задворками другой и ни одна маленькая страна не должна бояться большого соседа. Эти заявления были сделаны в контексте обсуждения западных ценностей.

    Шольц подчеркнул, что соблюдение границ является сердцевиной того, что определяет западные ценности, и призвал Трампа придерживаться международных норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии пока не планируют проведение референдума о независимости от Дании, несмотря на стремление к самостоятельности.

    Попытка избранного американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США военным путем могла бы активировать положения Лиссабонского договора о взаимной обороне стран ЕС, что может вызвать сложности из-за отсутствия реальной военной силы, указывают СМИ.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, контроль над Гренландией может предоставить Трампу новые площадки для размещения самолетов с ядерным оружием, пункты базирования подлодок и кораблей, а также крупные запасы редкоземельных металлов.

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    13 января 2025, 12:59 • Новости дня
    В Германии антисловом 2024 года признали термин «бионемец»

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии слово «бионемец» признано антисловом 2024 года из-за дискриминационного характера в отношении граждан, не относящихся к этническим немцам.

    В Германии в качестве антислова 2024 года выбрано слово «бионемец», которое, по мнению жюри, дискриминирует людей, не являющихся этническими немцами,передает ТАСС. Организаторы акции отметили, что данное слово используется для оценки и дискриминации людей на основе их биологического происхождения.

    Эксперты считают, что употребление этого термина приводит к разделению на «настоящих» немцев и немцев второго класса, что является формой повседневного расизма. Изначально слово использовалось иронически, но затем утратило этот оттенок и стало символом расовой и социальной дискриминации.

    Акция «Антислово года» проводится с 1991 года и изначально была организована Обществом немецкого языка в Висбадене. Сейчас ее осуществляет независимое жюри, в состав которого входят четыре языковеда и журналист, а также историк и политолог. Они выбирают слова, противоречащие демократическим принципам и дискриминирующие определенные общественные группы.

    Отметим, что выражение «Крах светофора» стало словом 2024 года в Германии после распада коалиции Шольца, известной как «светофор».

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