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Лавров: Шольц не сказал Путину ничего нового об Украине
Лавров заявил, что Шольц не упомянул ничего нового об Украине в разговоре с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Владимиром Путиным не сказал ничего нового по Украине, кроме своих ранее публичных заявлений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что Шольц повторил свои публичные заявления, которые делает регулярно: «вы должны уйти». При этом Лавров отметил, что в разговоре не затрагивались первопричины конфликта, вопросы русского языка и права русских на Украине.
«Я надеюсь, меня президент не будет очень сильно ругать, я не выдаю секреты. Просто в разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего он не говорил бы публично каждый второй день», – заявил Лавров, передает ТАСС.
Напомним, Шольц в ноябрьском разговоре с президентом России подчеркнул готовность продолжать поддержку Украины.
Позже он заявил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с Путиным.
Шольц также призвал российского лидера отказаться от «жесткой логики конфликта» и предложил путь к миру через прямые переговоры с Украиной.