Лавров: Шольц не сказал Путину ничего нового об Украине

Лавров заявил, что Шольц не упомянул ничего нового об Украине в разговоре с Путиным

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что Шольц повторил свои публичные заявления, которые делает регулярно: «вы должны уйти». При этом Лавров отметил, что в разговоре не затрагивались первопричины конфликта, вопросы русского языка и права русских на Украине.

«Я надеюсь, меня президент не будет очень сильно ругать, я не выдаю секреты. Просто в разговоре с Путиным тот же Шольц не сказал ничего из того, чего он не говорил бы публично каждый второй день», – заявил Лавров, передает ТАСС.

Напомним, Шольц в ноябрьском разговоре с президентом России подчеркнул готовность продолжать поддержку Украины.

Позже он заявил, что хотел бы вновь провести телефонный разговор с Путиным.

Шольц также призвал российского лидера отказаться от «жесткой логики конфликта» и предложил путь к миру через прямые переговоры с Украиной.