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КХЛ оштрафовала ярославский «Локомотив» из-за болельщиков
КХЛ оштрафовала «Локомотив» за оскорбительное скандирование фанатов
Континентальная хоккейная лига наложила денежный штраф на ярославский хоккейный клуб «Локомотив» за поведение болельщиков во время матча против СКА.
Континентальная хоккейная лига приняла решение наложить денежный штраф на ярославский «Локомотив» из-за поведения болельщиков, передает ТАСС.
Лига установила, что во время матча «Локомотива» против петербургского СКА (4:3 ОТ) болельщики ярославского клуба допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Континентальная хоккейная лига оштрафовала московский «Спартак» из-за неподобающего поведения болельщиков на матче против СКА, а ранее КХЛ оштрафовала «Авангард» на 300 тыс. рублей за поведение главного тренера.