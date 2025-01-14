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Володин обвинил ряд министерств в недобросовестном исполнении обязанностей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил ряд министерств в недобросовестном исполнении обязанностей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал ряд министерств за проблемы в зоне их ответственности, включая реабилитацию инвалидов и дефицит кадров.
Володин отметил, что в зонах ответственности и полномочий этих министерств наблюдаются значительные проблемы. Он подчеркнул, что это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, а также дефицита кадров в здравоохранении и образовании, передает ТАСС.
Он выразил надежду, что в течение весенней сессии Государственной думы удастся вынести данные вопросы на обсуждение, чтобы ситуация улучшилась. По словам Володина, для достижения положительных изменений необходимо детально рассмотреть имеющиеся проблемы и выработать конструктивные решения.
Несмотря на критику министерств, председатель Госдумы отметил конструктивные отношения депутатов с исполнительной властью.
«По многим вопросам мы совместно работаем на конечный результат», – добавил Володин.