Резиденты «Таврида.АРТ» создали музыку для сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Саундтрек для сериала «Ландыши» создали композиторы и исполнители «Таврида.АРТ»

Tекст: Елизавета Шишкова

1 января 2025 года на платформе Wink.ru состоялся релиз музыкального сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». В основе сюжета лежит история любви богатой наследницы и простого парня из провинциального города, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Композитором и автором саундтрека стал Женя Трофимов. Среди исполнителей песен для сериала значится певица и блогер Анастасия Белявская, известная по участию в шоу «Голос» и являющаяся резидентом арт-кластера «Таврида».

Работа над проектом велась с поддержкой Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В сериале использовано 45 музыкальных композиций. Музыкальным продюсером выступила Анна Храмова – руководитель службы музыкальной индустрии «Таврида.АРТ». Саундтреки создали резиденты «Тавриды» Илья Аноприев и Олег Сидоров совместно с Женей Трофимовым.

Первая серия сериала была представлена на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» в июле 2024 года, где вызвала положительные отклики зрителей и критиков.