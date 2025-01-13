Кабмин поддержал запрет на увольнение единственного кормильца в многодетных семьях

Кабмин поддержал проект о запрете увольнения единственного кормильца многодетной семьи

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно проекту, защита от увольнения будет касаться многодетных семей, где младшему ребенку не исполнилось 14 лет и один из родителей не состоит в трудовых отношениях. В настоящее время Трудовой кодекс предоставляет такую гарантию только до достижения младшим ребенком трехлетнего возраста, передает РИА «Новости».

В правительстве подчеркнули, что проект не учитывает ситуацию, когда один из родителей, хотя и не работает официально, имеет доход, например, будучи индивидуальным предпринимателем. Также подчеркивается, что значительное расширение трудовых гарантий может снизить конкурентоспособность таких работников на рынке труда из-за дополнительных издержек для работодателей.

Ранее президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 19 регионов, включая звание «Мать-героиня», в том числе из Петербурга и Воронежской области. В декабре Путин призвал правительство РФ обеспечить начисление пенсионных коэффициентов многодетным родителям за периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет.

20 декабря глава Минтруда Антон Котяков подвел итоги Года семьи.