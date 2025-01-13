В ситуации, когда в стране нет преобладающей культуры, общество разваливается на чужие и враждебные друг другу группы, которые начинают борьбу за свои частные интересы. Обеспечение прав меньшинств, таким образом, возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.0 комментариев
Кабмин поддержал запрет на увольнение единственного кормильца в многодетных семьях
Кабмин поддержал проект о запрете увольнения единственного кормильца многодетной семьи
Кабмин РФ предварительно выразил поддержку законопроекту, защищающему многодетные семьи от увольнений, при условии его доработки, чтобы учесть доходы родителей-предпринимателей.
Согласно проекту, защита от увольнения будет касаться многодетных семей, где младшему ребенку не исполнилось 14 лет и один из родителей не состоит в трудовых отношениях. В настоящее время Трудовой кодекс предоставляет такую гарантию только до достижения младшим ребенком трехлетнего возраста, передает РИА «Новости».
В правительстве подчеркнули, что проект не учитывает ситуацию, когда один из родителей, хотя и не работает официально, имеет доход, например, будучи индивидуальным предпринимателем. Также подчеркивается, что значительное расширение трудовых гарантий может снизить конкурентоспособность таких работников на рынке труда из-за дополнительных издержек для работодателей.
Ранее президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 19 регионов, включая звание «Мать-героиня», в том числе из Петербурга и Воронежской области. В декабре Путин призвал правительство РФ обеспечить начисление пенсионных коэффициентов многодетным родителям за периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет.
20 декабря глава Минтруда Антон Котяков подвел итоги Года семьи.