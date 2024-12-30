Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
Путин наградил многодетных матерей и семьи из 19 регионов
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 19 регионов, включая звание «Мать-героиня», в том числе из Петербурга и Воронежской области.
Президент России Владимир Путин наградил многодетных матерей и семьи из 19 регионов страны, сообщает РИА «Новости». Указ о награждении опубликован на сайте официального опубликования правовых актов России.
Согласно документу, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» получили Светлана Николаевна Боброва из Санкт-Петербурга, Людмила Анатольевна Гордиенко из Воронежской области, Галина Авдалионовна Куклина из Владимирской области и Елена Павловна Сапелкина из Тверской области.
Орденом «Родительская слава» отмечены семьи Ананьевых из Чувашии, Бобиковых и Соляковых из Рязанской области, Брянских из Санкт-Петербурга, Кунафиных и Ражаповых из Башкортостана, Морозовых и Радоновых из Свердловской области, а также семья Маниных из Москвы.
Медалью ордена «Родительская слава» награждены многодетные родители из различных регионов, включая Чувашию, Москву, Башкортостан, Татарстан и другие области. Эти награды призваны подчеркнуть значимость семейных ценностей и воспитания детей в России.