Украинские пограничники сдались в плен накануне Рождества

Шесть украинских пограничников сдались в плен накануне Рождества на границе с Белгородской областью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», группа сотрудников Государственной пограничной службы Украины из шести человек сдалась в плен России накануне Рождества. Инцидент произошел на границе с Белгородской областью, на харьковском направлении.

Источник в силовых структурах РФ отметил, что украинские пограничники сделали правильный выбор, решив сдаться и сохранить свои жизни. В группу входят: прапорщик Ярослав Шевелюк, 1978 года рождения, сержант Руслан Задорожный, 2001 года рождения, сержант Александр Бычко, 2001 года рождения, ефрейтор Сергей Греку, 1974 года рождения, рядовой Иван Куц, 1996 года рождения и рядовой Олег Коваль, 1980 года рождения.

Все пограничники занимали должности инспекторов пограничной службы разной категории. Их позывные – «Шева», «Бизон», «Медведь», «Дед», «Куц» и «Бубен».

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