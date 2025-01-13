Нурмагомедов рассказал об инциденте со стюардессой на рейсе в США

Экс-чемпиона UFC сняли с рейса в США из-за спора с бортпроводницей

Tекст: Максим Попов

Нурмагомедов выразил недоумение по поводу поведения стюардессы, заявив, что она «была очень груба с самого начала», передает РИА «Новости». «Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого – расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать», – отметил он.

Нурмагомедов подчеркнул, что старался сохранить спокойствие и не поддаваться на провокации. Он также отметил, что после инцидента, через полтора часа, ему удалось сесть на другой рейс и продолжить путешествие. Спортсмен призвал людей быть более добрыми и терпеливыми друг к другу.

Напомним, 12 января Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.