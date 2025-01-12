Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.4 комментария
В Тверской области задержали подозреваемых в поджогах автомобильных покрышек
В Тверской области полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в поджогах автомобильных покрышек в многоквартирных домах, по предварительным данным, они действовали по указанию «кураторов», получая за это денежное вознаграждение, сообщило региональное УМВД.
Как указали в ведомстве, поджоги были совершенны на территории Московского и Заволжского районов Твери, а также в городе Кимры. В результате пожаров пострадали входные двери трех квартир, и жильцы были эвакуированы. По словам представителей УМВД, подозреваемые поднимали автомобильные покрышки на этажи многоквартирных домов и поджигали их, передает РИА «Новости».
В совершении данных преступлений подозреваются двое мужчин в возрасте 19 и 34 лет. В настоящее время они задержаны, и решается вопрос о мере пресечения. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», часть 2 статьи 167 УК РФ.
Ранее сообщалось, что россиянин Константин Горпинченко приговорен к 11 годам заключения за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины.