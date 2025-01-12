В Тверской области задержали подозреваемых в поджогах автомобильных покрышек

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, поджоги были совершенны на территории Московского и Заволжского районов Твери, а также в городе Кимры. В результате пожаров пострадали входные двери трех квартир, и жильцы были эвакуированы. По словам представителей УМВД, подозреваемые поднимали автомобильные покрышки на этажи многоквартирных домов и поджигали их, передает РИА «Новости».

В совершении данных преступлений подозреваются двое мужчин в возрасте 19 и 34 лет. В настоящее время они задержаны, и решается вопрос о мере пресечения. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», часть 2 статьи 167 УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин Константин Горпинченко приговорен к 11 годам заключения за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины.