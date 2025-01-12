Прихожане храма во Владимирской области передали бойцам Барса БТР

Прихожане храма из села Санино приобрели БТР для бойцов СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы Барс (Б.А.Р.С., боевой армейский резерв страны, подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими – прим. ВЗГЛЯД), действующие в Запорожской области, получили бронетранспортер, приобретенный на средства прихожан из села Санино Владимирской области, сообщает ТАСС . БТР был доставлен в зону боевых действий благодаря жителям деревни, активно помогающим армии с начала специальной военной операции.

Протоиерей и заместитель главного священника СВО Петр Гриценко рассказал: «Прихожане этого храма отправляют гуманитарную помощь с самого начала специальной военной операции. Только автомобилей на фронт было отправлено более 120».

Священнослужитель также отметил, что эта традиция уходит корнями в период Великой Отечественной войны, когда православная церковь обеспечивала фронт самолетами и собирала средства на танковые батальоны, такие как батальон имени Дмитрия Донского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Народный фронт» и «Ночные волки» передали 200 мотоциклов бойцам СВО, а волонтеры из новых регионов помогли пострадавшим жителям Курской области.