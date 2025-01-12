Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.0 комментариев
Прихожане храма во Владимирской области передали бойцам Барса БТР
Прихожане храма из села Санино приобрели БТР для бойцов СВО
Прихожане храма Черниговской иконы Божьей матери из села Санино Владимирской области на пожертвования приобрели БТР и передали его бойцам, воюющим в Запорожской области.
Бойцы Барс (Б.А.Р.С., боевой армейский резерв страны, подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими – прим. ВЗГЛЯД), действующие в Запорожской области, получили бронетранспортер, приобретенный на средства прихожан из села Санино Владимирской области, сообщает ТАСС . БТР был доставлен в зону боевых действий благодаря жителям деревни, активно помогающим армии с начала специальной военной операции.
Протоиерей и заместитель главного священника СВО Петр Гриценко рассказал: «Прихожане этого храма отправляют гуманитарную помощь с самого начала специальной военной операции. Только автомобилей на фронт было отправлено более 120».
Священнослужитель также отметил, что эта традиция уходит корнями в период Великой Отечественной войны, когда православная церковь обеспечивала фронт самолетами и собирала средства на танковые батальоны, такие как батальон имени Дмитрия Донского.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Народный фронт» и «Ночные волки» передали 200 мотоциклов бойцам СВО, а волонтеры из новых регионов помогли пострадавшим жителям Курской области.