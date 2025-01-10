Цена нефти Brent превысила 80 долларов впервые с октября

Tекст: Валерия Городецкая

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила отметку в 80 долларов за баррель, передает ТАСС. Это произошло впервые с 8 октября 2024 года.

По данным биржи на 17.19 мск, цена Brent увеличивалась на 4,28%, достигнув 80,21 доллара за баррель. К 17.24 мск фьючерс на Brent продолжил рост и торговался на уровне 80,38 доллара, что составило увеличение на 4,5%.

Одновременно фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2025 года также демонстрировал положительную динамику. Его стоимость поднялась на 4,82%, достигнув отметки 77,48 доллара за баррель.

Ранее в пятницу сообщалось, что мировые цены на нефть снизились, продолжив динамику предыдущего торгового дня.

Накануне мировые цены на нефть выросли на нескольких поддерживающих факторах, в числе которых сокращение запасов нефтяных продуктов и повышение спроса на топливо в холодное время года.