Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.5 комментариев
Алексей Мокрушин назначен главой Минобразования Хабаровского края
Участник программы кадрового управленческого резерва возглавил Министерство образования Хабаровского края
Участник программы развития управленческих кадров системы образования Алексей Мокрушин назначен исполняющим обязанности министра образования и науки Хабаровского края. Он планирует уделить внимание систематизации образовательных процессов в регионе.
Программа осуществляется Центром знаний «Машук» и Высшей школой государственного управления Президентской академии при поддержке Министерства просвещения РФ.
Мокрушин, родом из Калуги, ранее работал учителем и директором в калужских школах. На новом посту он планирует сосредоточиться на изучении системы образования региона для успешного выполнения задач, поставленных губернатором, а также активно включиться в реализацию новых национальных проектов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В своем заявлении Мокрушин отметил: «Важно отметить, что в Хабаровском крае качественно налажены процессы по развитию и модернизации системы образования... Уверен, что многолетний опыт работы в школе поможет решить текущие вопросы». Он также подчеркнул значимость Программы развития управленческого резерва для своего становления как управленца.
Генеральный директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков подчеркнул, что участники программы добиваются значительных результатов и становятся лидерами в системе образования. Программа включает модули, посвященные актуальным вопросам образовательной системы, и продолжается в 2025 году.