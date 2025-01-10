Житель США потерял 450 тыс. долларов из-за мошенничества через Google

Мошенники использовали Google для кражи 450 тыс. долларов у жителя Сиэтла

Как сообщает Krebs On Security, Гриффин потерял 450 тыс. долларов после того, как мошенники получили доступ к его учетной записи Google. Преступники использовали официальный номер и адрес Google, чтобы убедить Гриффина в необходимости подтвердить доступ через уведомление на телефоне. Под ложным предлогом они получили доступ к его аккаунту, где нашли данные для управления криптовалютным кошельком.

Мошенники также использовали Google Forms для создания фальшивых предупреждений безопасности, делая свои сообщения более правдоподобными. Они взломали аккаунты Гриффина, включая его кошелек в Coinbase, но не смогли вывести 100 тыс. долларов благодаря дополнительной проверке биржи. Вскоре после этого Адам столкнулся с еще одной попыткой обмана – звонком от мнимого представителя Coinbase, который также использовал украденные данные для верификации.

Аналогичная схема была применена к инвестору из Калифорнии, который потерял 45 биткоинов. Мошенники сначала представились сотрудниками Google, а затем Trezor, ссылаясь на скомпрометированную учетную запись, и вынудили его ввести ключевую фразу на поддельном сайте. Это позволило преступникам получить доступ к его криптовалютному кошельку и вывести средства.

По данным «Известий», мошенники активно используют сервисы Google для проведения подобных атак. Например, в апреле 2024 года специалисты зафиксировали рассылку фишинговых писем через Google Looker Studio, где злоумышленники создавали поддельные банковские сайты для кражи данных. Ранее, в январе 2022 года, «Лаборатория Касперского» сообщала о фишинговых атаках через Google Docs.

Члены Комитета Государственной Думы РФ и эксперты, такие как Антон Немкин и Артем Геллер, критикуют Google за халатность в вопросах кибербезопасности. Они подчеркивают, что компания недооценивает угрозы, позволяя своим ресурсам становиться инструментами для мошенников. Особое внимание обращается на то, что Google игнорирует российское законодательство, рекомендуя пользователям переходить на отечественные онлайн-платформы для обеспечения безопасности и защиты данных.

«Google явно недооценивает угрозы, которые исходят от его собственных сервисов. Если такие крупные компании позволяют мошенникам использовать свои ресурсы для атак, это свидетельствует о низком приоритете безопасности для пользователей. И эта проблема касается как решений для бизнеса, так и сервисов вроде почты Gmail, YouTube», – сказал Немкин.

«Разумеется, если у российского пользователя возникнут проблемы или он попытается защитить свои права, ничего не получится – Google игнорирует российское законодательство и фактически не присутствует на территории РФ. По этой причине стоит перейти на отечественные онлайн-платформы, которые заинтересованы в российских пользователях, заботясь об их безопасности и комфорте в интернете, и соблюдают законы родной страны», – добавил он.

Геллер отметил, что Google продолжает демонстрировать халатность в вопросах защиты данных пользователей, позволяя своим платформам становиться инструментом для мошенников.

«Эта корпорация явно больше озабочена извлечением прибыли, чем реальной безопасностью людей. Для пользователей в России ситуация усугубляется тем, что Google фактически игнорирует российское законодательство и не предпринимает усилий для защиты их интересов. Это подтверждается как проблемами с работой YouTube, так и сбоями почты Gmail. По этим и многим другим причинам российским пользователям стоит обратить внимание на отечественные видеохостинги и почтовые сервисы, которые нацелены на обеспечение безопасности пользователей в интернете, в том числе на повышение уровня защиты их персональных данных», – указал Геллер.