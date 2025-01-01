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Россияне не пострадали в результате теракта в Новом Орлеане
По имеющейся информации, среди жертв или пострадавших в результате теракта в Новом Орлеане нет российских граждан, сообщили посольство России в США и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«По имеющейся информации, россиян среди жертв нет», – сообщило посольство, отметив, что генконсульство в Хьюстоне поддерживает связь с местной полицией. Дипломаты выразили соболезнования близким погибших, а также пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления, передает РИА «Новости».
Захарова сообщила, что «на данный момент информации о том, что среди пострадавших могут быть россияне, нет», передает ТАСС.
Напомним, в результате наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли не менее десяти человек, еще 30 получили ранения. Теракт совершил Шамсуд Дин Джаббар, который имел при себе флаг террористической организации «Исламское государство*». Преступник также стрелял по сотрудникам полиции, его уничтожили ответным огнем. Были найдены зрывные устройства.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ