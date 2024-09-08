Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
ВС России уничтожили около 30 наемников и шесть единиц техники севернее города Сумы
Российские военнослужащие ракетным ударом уничтожили около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники севернее города Сумы, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны, ракетным ударом было уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временного размещения ВСУ в районе Стецковки (севернее города Сумы), передает ТАСС.
Ранее ракетным ударом возле Сум было уничтожено 20 единиц техники и до 80 боевиков ВСУ.