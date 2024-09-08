ВС России уничтожили около 30 наемников и шесть единиц техники севернее города Сумы

США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия

Глава ЦРУ Бернс заявил, что в 2022 году США считали возможным применение Россией ядерного оружия в связи с СВО

Tекст: Антон Антонов

На мероприятии, организованном Financial Times, у Бернса поинтересовались, может ли он раскрыть информацию о «российской эскалации», которую его ведомство не сообщало британской разведке МИ-6. Впорос вызвал смех в зале, передает РБК.

«Был момент в конце 2022 года, когда мы думали, что был неподдельный риск применения тактического ядерного оружия», – приводит его слова «Регнум».

Бернс отметил, что в конце 2022 года провел переговоры с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Как заявил глава ЦРУ, США использовали беседу, чтобы «четко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации». «И мы продолжаем говорить об этом очень прямо», – сказал Бернс.

Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Бернс заявил, что отношение со стороны Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года было «дерзким».

Президент России Владимир Путин указывал, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Он призвал не доводить до угрозы применения такого вооружения.