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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Смерть экспертизы» пора остановить

    Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем Россия участвует в Паралимпиаде

    Никакой единой позиции у нас нет, как и в случае с Олимпиадой. Но общий посыл состоит в том, что МОК и иже с ними – подонки, но паралимпийцы и так натерпелись, поэтому нельзя лишать их возможности побороться за медали, несмотря на все «но».

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов МУС со своим суррогатом отстал от времени

    Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».

    6 комментариев
    4 сентября 2024, 11:17 • Новости дня

    Ракетным ударом возле Сум уничтожено 20 единиц техники и до 80 боевиков ВСУ

    Ракетным ударом возле Сум уничтожено 20 единиц техники и до 80 боевиков ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Константин Сергеев

    Военнослужащие России ракетным ударом по скоплению силы и техники ВСУ у Новых Басов возле Сум уничтожили 20 машин и до 80 боевиков.

    «Минобороны опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по сосредоточению военной техники и вооружения ВСУ в районе населенного пункта Новые Басы (7 км юго–восточнее Сум)», – сообщил Telegram–канал Минобороны.

    По результатам удара выведены из строя девять джипов, четыре бронемашины и семь грузовиков, ликвидированы около 80 боевиков.

    В среду ранее сообщалось, что ракетный удар российских войск уничтожил пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS и HIMARS, а также до 20 боевиков ВСУ в Сумской области

    3 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Западные СМИ сделали вывод о потерях ВСУ по росту кладбищ

    WP: В Харькове за год удвоилось число могил солдат ВСУ

    Западные СМИ сделали вывод о потерях ВСУ по росту кладбищ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польская журналистка Анна Гусарская показала масштабы потерь среди военных Вооруженных сил Украины на видеоролике с кладбища в Харькове, который опубликовала американская газета Washington Post.

    «Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем... ровно год назад», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    На кадрах видны десятки могил с украинскими флагами. Согласно описанию, ролик сняли в конце августа на муниципальном кладбище № 17 в Харькове.

    Ранее ВСУ при ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве потеряли убитыми и ранеными более 300 человек.

    Коментарии (37)
    3 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО»
    Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский удар по украинскому учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве стал «одним из самых страшных» за все время специальной военной операции, пишет британская газета The Times.

    В публикации The Times говорится, что в результате атаки погибли как минимум 47 человек, свыше 200 пострадали, передает «Московский комсомолец».

    При этом отмечается, что число погибших может увеличиться, поскольку неясно, сколько человек находится под завалами. Общее число пострадавших может составлять до 600 человек, пишет издание со ссылкой на украинских экспертов.

    Напомним, во вторник был нанесен ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи, которое готовит специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как России удалось нанести столь эффективный удар и стоит ли ожидать подобных атак на других направлениях.

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    3 сентября 2024, 20:50 • Видео
    На земли России позарился Тайвань

    Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

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    3 сентября 2024, 21:06 • Новости дня
    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой

    Группировка ВСУ к северу от Красногоровки в ДНР пытается выйти из окружения

    В ДНР рассказали о попытках ВСУ выйти из окружения под Красногоровкой
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска, которые удерживали позиции к северу от Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР), пытаются выйти из окружения. Об этом сообщили в силовых структурах республики.

    «Оперативная обстановка заставила украинских военнослужащих между Красногоровкой и Невельским покидать позиции. Противник пытается выходить, ибо фактически оказался в окружении», – передает слова представителя ДНР ТАСС.

    Он добавил, что Вооруженные силы Украины пытаются выходить из окружения малыми группами и при этом несут серьезные потери.

    Ранее сообщалось, что скопления живой силы и техники украинской армии в Курской области поразили фугасными авиабомбами ФАБ-500. Удар бомбами выполнил самолет Су-34 ВКС России

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    3 сентября 2024, 20:21 • Новости дня
    ВС России ликвидировали 50 наемников при ударе по «Гранд Паласу» в Запорожье
    ВС России ликвидировали 50 наемников при ударе по «Гранд Паласу» в Запорожье
    @ REUTERS/Stringer

    Российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников Вооруженных сил Украины в отеле «Гранд Палас» в городе Запорожье.

    Удар российская армия нанесла ночью, противник потерял более 50 боевиков, передает ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах.

    «В результате удара были ликвидированы свыше 50 иностранных наемников», – сказал собеседник агентства.

    Ранее российские военные уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области.

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    3 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве
    Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска нанесли удар по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве, ракетный удар был нанесен, по предварительным данным, «Искандером» в момент построения личного состава.

    Отмечается, что точное количество погибших и раненых в результате обстрела пока неизвестно, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Также в публикации указано, что в учебном центре проходили подготовку украинские специалисты радиоэлектронной борьбы и связи, которых обучали иностранные инструкторы.

    Также авторы канала связывают увеличение числа ударов по объектам в глубоком тылу Украины с началом активных действий этих специалистов.

    «Прибытие и размещение иностранных военных на объектах, координаты которых давно известны, значительно облегчает работу российской разведки и ракетчиков», –  подчеркнуто в сообщении.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов заявил, что потери ВСУ при ударе ВС России по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи исчисляются сотнями.

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    3 сентября 2024, 13:46 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»

    Военный эксперт Климов: «Гром-Э1» на фоне авиабомб с модулем УМПК резко выделяется аэродинамикой

    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»
    @ roe.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ракета «Гром-Э1» относится к категории современных боеприпасов российской армии. Среди ее преимуществ – габариты и аэродинамические качества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее на Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову.

    «Ракета «Гром-Э1» была известна задолго до СВО. Однако сейчас, судя по всему, украинская сторона обнаружила обломки боеприпаса», – считает военный эксперт Максим Климов. Он добавил, что ракета могла использоваться в рамках конфликта и ранее. Спикер также уточнил, что управляемые авиационные средства поражения «Гром» имеют две модификации: управляемая крылатая ракета «Гром-Э1» и управляемый крылатый планирующий боеприпас «Гром-Э2».

    Отличие заключается в том, что в первом случае стоит ракетный двигатель, а во втором размещается дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. «Они относятся к категории современных боеприпасов российской армии», – подчеркнул собеседник.

    Среди преимуществ «Гром-Э1» – ее габариты, указал Климов. «Ракета делалась под отсеки вооружения малозаметных самолетов. Кроме того, благодаря этому возможно увеличить количество подвесок и следовательно поражаемых целей», – пояснил военный эксперт. Он допускает, что удар по Харькову был нанесен при помощи истребителя Су-57.

    «Кроме того, «Гром-Э1» на фоне авиабомб, к которым приделывают модули УМПК, резко выделяется хорошими аэродинамическими качествами», – добавил Климов. Однако есть и «проблемный вопрос» – это цена. «Такие боеприпасы должны быть дешевыми и массовыми», – уточнил собеседник.

    «В зависимости от боевой части ракета может поражать разные цели, в том числе защитные сооружения, мосты, штабы, места дислокации противника. Фактически «Гром-Э1» – многоцелевой боеприпас», – заключил Климов.

    Ранее на Украине заявили о первом применении армией России ракеты «Гром-Э1» по Харькову. Как пояснил мэр города Игорь Терехов, это произошло 31 августа. Другие подробности он не привел.

    Между тем Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

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    4 сентября 2024, 08:31 • Новости дня
    ВС России ударили по полигону во Львовской области Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен по полигону во Львовской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, несколько ударов, в том числе по полигону, пришлись на Львов и Львовскую область, а по Сумам было нанесено более десяти ударов, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли во Львове, Ровно, Кривом Роге, а также в Луцком районе Волынской области Украины.

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    3 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Саперу «Азова» вынесли приговор за жестокость к мирным жителям

    Сапер «Азова» приговорен к 18 годам за жестокость с гражданским населением и разбой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима сапера украинского националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Сергея Рудика за жестокое обращение с гражданским населением и разбой, сообщили в пресс-службе СК.

    Как говорится в сообщении приговором суда Рудику назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    В СК добавили, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора саперу 1-го снайперского отделения снайперской группы специального назначения «Азова» Рудику, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Жестокое обращение с гражданским населением, разбой, совершенный организованной группой с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия».

    Установлено, что в марте 2022 года Рудик в районе проспекта Нахимова в Мариуполе получил незаконный приказ похитить транспортное средство у мирных жителей. Увидев у дома 204 по проспекту Нахимова двигавшийся автомобиль белого цвета, Рудик с сослуживцами, вооруженными автоматами Калашникова, остановили автомобиль и напали на находившихся в нем мирных граждан.

    «Нападавшие несколько раз выстрелили в воздух, а затем, направив оружие на мирных граждан, стали угрожать его применением и заставили их покинуть автомобиль. С похищенным имуществом Рудик с сослуживцами с места происшествия скрылись, распорядившись им по своему усмотрению», – рассказали в СК, добавив, что своими преступными действиями участники организованной группы причинили потерпевшему имущественный вред в крупном размере.

    В ходе предварительного следствия Рудик вину признал в полном объеме.

    Ранее один из 22 подсудимых участников «Азова» не дожил до приговора в Ростове-на-Дону.

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    4 сентября 2024, 08:16 • Новости дня
    Ракетным ударом по Полтаве ликвидированы более 300 украинских военных
    Ракетным ударом по Полтаве ликвидированы более 300 украинских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В результате высокоточного ракетного удара по одному из крупнейших учебно-тренировочных центров ВСУ в Полтаве ликвидировано более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов, сообщил источник в военной сфере.

    По его данным, в результате прямого попадания были полностью разрушены три этажа здания и крыша, под завалами оказались сотни украинских военнослужащих, проходивших подготовку к наступательным операциям, передает ТАСС.

    Источник заверил, что ликвидировано более 300 украинских боевиков, в том числе иностранные инструкторы, которые обучали украинских военных современным методам ведения боевых действий. Точное число иностранных инструкторов, погибших при ударе, пока не уточняется.

    Ранее британская газета Times назвала удар по учебному центру ВСУ в Полтаве «страшнейшим с начала СВО».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как России удалось нанести столь эффективный удар и стоит ли ожидать подобных атак на других направлениях.

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    3 сентября 2024, 23:58 • Новости дня
    Зеленский заявил о намерении Украины «удерживать» территории в Курской области
    Зеленский заявил о намерении Украины «удерживать» территории в Курской области
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас Украина намерена «удерживать» захваченные районы Курской области, поскольку это является неотъемлемой частью «плана победы», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Нам не нужна их земля. Мы не хотим переносить туда наш украинский образ жизни», – приводит слова Зеленского NBC News.

    Однако, по его словам, «пока что она нужна» Украине. Свой план он собирается представить международным партнерам, включая США. При этом Зеленский отказался говорить, намерена ли Украина попытаться захватить больше российских территорий. По его словам, «успех» украинских войск связан с «неожиданностью» действий.

    Он заверил, что Вашингтон не был предупрежден о планах вторжения украинских войск в Россию. Зеленский отметил, что «дело не в недоверии». По его словам, прошлогоднее украинское «контрнаступление» провалилось, поскольку слишком широко обсуждалось, у России была возможность подготовиться. О планах относительно Курской области не знали даже украинские спецслужбы, сказал Зеленский. Он заявил, что «максимально сузил круг лиц, которые знали об этой операции».

    Напомним, массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС, жителей из приграничных районов эвакуируют. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия разберется с «украинскими бандитами» в Курской области. Зеленский признал, что вторжение ВСУ в Курскую область не облегчило ситуацию для Киева в Донбассе.

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    4 сентября 2024, 03:32 • Новости дня
    Маск объяснил отказ включать Starlink над Крымом для ВСУ

    Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом по запросу Украины в 2022 году действием американских санкций

    Маск объяснил отказ включать Starlink над Крымом для ВСУ
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В 2022 году сервис спутниковой связи Starlink не стали включать над Крымом, хотя Украина просила об этом, поскольку включение нарушило бы американские санкции, заявил предприниматель Илон Маск.

    Киев просил включить Starlink для проведения украинскими войсками атаки. Маск, комментируя отказ, заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что «Starlink было запрещено включать спутники в Крыму, поскольку это нарушило бы санкции США против России», передает ТАСС.

    «Тогда в ночи мы неожиданно получили запрос от украинского правительства активировать Starlink в Крыму в течение нескольких часов», – рассказал он. При этом Маск указал, что его компании не поступало «никакого запроса или позволения нарушить санкции американского правительства».

    Он подчеркнул, что Starlink является коммерческой, а не военной системой. Ее можно использовать для военной связи, как военным можно пользоваться «интернетом в целом», отметил Маск.

    «Но если мы будем намеренно участвовать в военных действиях, мы превратим Starlink в военную систему, и у других стран будет полное право сбивать наши спутники», – заявил он.

    Напомним, на Украине заявили, что решение компании SpaceX, которой владеет Маск, отключить терминалы спутникового интернета Starlink на территории новых российских регионов обернулось бы для ВСУ крайне тяжелыми последствиями.

    Начальник главного управления разведки миниобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что сервис Starlink не работал определенное время возле Крыма. Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

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    3 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Группировки войск «Центр» и «Юг» продолжили продвижение вглубь обороны противника
    Группировки войск «Центр» и «Юг» продолжили продвижение вглубь обороны противника
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям 31-й, 53-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Дружбы, Пантелеймоновки, Розовки, Селидово, Гродовки и Заветного Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Были отражены семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины, три пикапа, американская 155-мм самоходная артустановка Paladin и 122-мм гаубица Д-30.

    Между тем подразделения Южной группировки также продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 46-й аэромобильной, 10-й штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригад теробороны рядом с населенными пунктами Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора ДНР.

    ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, американскую 55-мм гаубицу М777, 152-мм самоходную артустановку «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30.

    Уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станция РЭБ «Анклав-Н».

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    4 сентября 2024, 10:38 • Новости дня
    Захарова предупредила страны НАТО о «болезненном ответе за наглость»

    Представитель МИД Захарова: Мы предупредили страны НАТО о болезненном ответе в случае новых терактов Киева

    Захарова предупредила страны НАТО о «болезненном ответе за наглость»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    Запад вовлечен в конфликт на Украине и продолжает это демонстрировать. Москва предупреждает страны НАТО о крайне болезненном ответе в случае террористических шагов Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга на полях ВЭФ.

    «Коллективный Запад буквально является главным заказчиком, подстрекателем военной агрессии киевского режима. И все более откровенно, нагло демонстрирует прямое участие в качестве заинтересованной стороны. Хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном, что в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно. И ответы будут крайне болезненными», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что страна имеет возможность предъявить обвинения западным производителям вооружений, поставляемых ВСУ, в связи с участием в планировании и согласовании ударов по мирным целям.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отмечала, что Соединенные Штаты дали Украины карт-бланш на проведение агрессии на территории России.

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    3 сентября 2024, 14:42 • Новости дня
    Российские военные уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» нанесли удар по украинской боевой машине реактивной системы залпового огня Vampire в Сумской области, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, российские бойцы в ходе разведывательных мероприятий зафиксировали движение и стрельбу РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области, передает ТАСС.

    «В результате точного удара артиллерией группировки войск «Север» с использованием высокоточного снаряда «Краснополь» боевая машина РСЗО Vampire чешского производства боевиков ВСУ была уничтожена вместе с расчетом», – сообщило Минобороны.

    Ранее ВС России уничтожили три установки HIMARS и более 30 националистов в Сумской области.

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    4 сентября 2024, 00:30 • Новости дня
    Сырский отстранил начштаба сил беспилотных систем ВСУ

    Главком ВСУ Сырский отстранил начштаба сил беспилотных систем Гладкого на время проведения СБУ проверки

    Сырский отстранил начштаба сил беспилотных систем ВСУ
    @ Str/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник штаба командования Сил беспилотных систем вооруженных сил Украины Роман Гладкий отстранен от исполнения обязанностей, пока Служба безопасности Украины проводит проверку на предмет связей его семьи с Россией, сообщил генштаб ВСУ.

    Указывается, что главком ВСУ Александр Сырский принял решение о «дополнительной специальной проверке» Гладкого. Решение принято «по результатам заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны». «На время проверки он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Напомним, комитет Верховной рады попросил СБУ проверить Гладкого на предмет возможных связей его семьи с Россией. Депутат комитета Соломия Бобровская пояснила, что возникли вопросы к наличию российского паспорта у жены Гладкого. Кроме того, сообщалось, что дочь Гладкого выступала под российским флагом на соревнованиях.

    Родители самого Сырского живут в России. Его приемный сын, который проживает в Австралии, в феврале поздравил россиян с освобождением Авдеевки.

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    Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости

    Сотни миллионов евро вложили обычные российские граждане в финскую экономику, покупая в этой стране квартиры и дачи. Они поверили в звучавшие долгие годы заверения о финской «безопасности и гостеприимстве». Новый закон, который вскоре будет внесен в финский парламент, показывает истинную цену таким обещаниям. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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