Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.8 комментариев
Военкор Поддубный удостоен премии «Солидарность»
Военкор Поддубный награжден премией «Солидарность» за мужество в зоне СВО
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, удостоен премии Союза журналистов России «Солидарность», сообщила пресс-служба СЖР.
Как сообщается на официальном сайте организации, награда присуждена Поддубному в Международный день солидарности журналистов за проявленное мужество и профессионализм при исполнении служебных обязанностей, передает РИА «Новости».
Премия «Солидарность» учреждена Союзом журналистов России для поддержки коллег, подвергшихся преследованиям, репрессиям или опасности в связи с профессиональной деятельностью. Награда вручается журналистам, которые проявили мужество и гражданскую позицию в отстаивании свободы слова.
Ранее сообщалось, что военный корреспондент Евгений Поддубный, получивший тяжелые ожоги во время выполнения служебных обязанностей, переведен из реанимации в ожоговое отделение и постепенно идет на поправку.