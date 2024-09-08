Военкор Поддубный удостоен премии «Солидарность»

Военкор Поддубный награжден премией «Солидарность» за мужество в зоне СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщается на официальном сайте организации, награда присуждена Поддубному в Международный день солидарности журналистов за проявленное мужество и профессионализм при исполнении служебных обязанностей, передает РИА «Новости».

Премия «Солидарность» учреждена Союзом журналистов России для поддержки коллег, подвергшихся преследованиям, репрессиям или опасности в связи с профессиональной деятельностью. Награда вручается журналистам, которые проявили мужество и гражданскую позицию в отстаивании свободы слова.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент Евгений Поддубный, получивший тяжелые ожоги во время выполнения служебных обязанностей, переведен из реанимации в ожоговое отделение и постепенно идет на поправку.