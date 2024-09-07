Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Минобороны показало уничтожение пункта дислокации ВСУ гаубицей «Мста-С»
Расчеты дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» поразили пункт временной дислокации украинских военных, сообщило Минобороны России.
Артиллеристы 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ударили по пункту дислокации украинских военных с закрытых огневых позиций, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что огонь велся на расстоянии до 15 километров.
В опубликованном ролике военнослужащий с позывным «Кабан» рассказал, что водит машину уже полтора года, он отметил, что не считает свою службу тяжелой. «Тяжело только следить за стволом, чтобы не въехать в дерево, чтобы не попасть стволом», – сказал он.
Уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля с беспилотника, заключили в Минобороны.
Ране артиллеристы этой же группировки уничтожили другой пункт временной дислокации ВСУ.