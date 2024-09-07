Минобороны показало уничтожение пункта дислокации ВСУ гаубицей «Мста-С»

Tекст: Алексей Дегтярев

Артиллеристы 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ударили по пункту дислокации украинских военных с закрытых огневых позиций, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что огонь велся на расстоянии до 15 километров.

В опубликованном ролике военнослужащий с позывным «Кабан» рассказал, что водит машину уже полтора года, он отметил, что не считает свою службу тяжелой. «Тяжело только следить за стволом, чтобы не въехать в дерево, чтобы не попасть стволом», – сказал он.

Уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля с беспилотника, заключили в Минобороны.

Ране артиллеристы этой же группировки уничтожили другой пункт временной дислокации ВСУ.