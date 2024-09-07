Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
В Одессе сотрудник военкомата избил женщину
В Одессе сотрудник военкомата напал на женщину и избил ее, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Полиция пыталась остановить мужчину, но он продолжил ее избивать, передает РИА «Новости».
Издание опубликовало видео, на котором видно, как сотрудник ТЦК повалил женщину на землю.
В военкомате заявили, что местная жительница находилась в эмоциональном состоянии и пыталась помешать работе военкомата. Она якобы заблокировала ворота сборного пункта, мешая въезду и выезду служебного транспорта. Также утверждается, что женщина напала на автомобиль ТЦК, а сотрудник якобы пытался защитить служебное имущество.