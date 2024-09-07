В Краснодаре семейную пару заподозрили в попытке похищения ребенка

Tекст: Алексей Дегтярев

Родители несовершеннолетних в Краснодаре сообщили в полицию в пятницу, что супружеская пара угрожала расправой их детям в возрасте от восьми до 10 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В социальных сетях опубликовали видео, на котором мужчина избил мальчика и насильно увел в неизвестном направлении. Согласно версии СК, злоумышленники намеревались украсть чужого ребенка.

Возбуждено уголовное дело, установлены личности подозреваемых, ведутся следственные действия.

В июле в Москве мужчина подбежал к женщине с младенцем и выхватил ребенка у нее из рук, а после чего попытался сбежать, но его задержали.