Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
В Краснодаре семейную пару заподозрили в попытке похищения ребенка
В отношении краснодарской семейной четы возбуждено уголовное дело, их подозревают в насилии над несовершеннолетним и похищении чужого ребенка, сообщили в Следственном комитете России.
Родители несовершеннолетних в Краснодаре сообщили в полицию в пятницу, что супружеская пара угрожала расправой их детям в возрасте от восьми до 10 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
В социальных сетях опубликовали видео, на котором мужчина избил мальчика и насильно увел в неизвестном направлении. Согласно версии СК, злоумышленники намеревались украсть чужого ребенка.
Возбуждено уголовное дело, установлены личности подозреваемых, ведутся следственные действия.
В июле в Москве мужчина подбежал к женщине с младенцем и выхватил ребенка у нее из рук, а после чего попытался сбежать, но его задержали.