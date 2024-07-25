В Москве неизвестный выхватил ребенка из рук у матери и попытался сбежать

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый задержан, им оказался мужчина 1997 года рождения, в скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ребенок родился в 2024 году, подозреваемый силой выхватил младенца из рук у матери и попытался скрыться с ним, но очевидец погнался за ним. Злоумышленник бросил грудничка на землю, от чего тот получил травмы.

В феврале в Стерлитамаке неизвестный попытался силой вывести со двора дома маленькую девочку, но ее брат не позволил этого сделать.