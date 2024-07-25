Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.0 комментариев
В Москве неизвестный выхватил ребенка из рук у матери и попытался сбежать
В столице мужчина подбежал к женщине с младенцем и выхватил ребенка у нее из рук, а после чего попытался сбежать, заведено уголовное дело по статье о похищении человека, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Подозреваемый задержан, им оказался мужчина 1997 года рождения, в скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Отмечается, что ребенок родился в 2024 году, подозреваемый силой выхватил младенца из рук у матери и попытался скрыться с ним, но очевидец погнался за ним. Злоумышленник бросил грудничка на землю, от чего тот получил травмы.
В феврале в Стерлитамаке неизвестный попытался силой вывести со двора дома маленькую девочку, но ее брат не позволил этого сделать.