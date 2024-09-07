ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение, нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 23-й, 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) поблизости от Купянска, Петропавловки, Табаевки, Ковшаровки, Лозовой Харьковской области, Макеевки, Невского в ЛНР, Торскошл в ДНР и Серебрянского лесничества.

Российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, сообщил Конашенков.

Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, бронемашина «Казак», шесть пикапов, британская 155 мм самоходная артустановка Braveheart, американскаие 155 мм гаубицы М198 и М777 и FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, британская 105 мм гаубица L-119 и американская 105 мм гаубица.

Уничтожены станции РЭБ «Анклав», «Квертус» и пять полевых складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.



