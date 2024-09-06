Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.6 комментариев
В МИД Венгрии заявили, что страна не поставляет Украине оружие
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна не поставляла и не планирует поставлять оружие Украине, сообщил госсекретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач.
По словам Ковача, Венгрия придерживается дипломатического подхода, а не военного, добавив, что страна остается единственным членом ЕС и НАТО с такой позицией, передает ТАСС.
«Большее количество оружия приводит к затяжной войне, большему числу жертв и разрушениям», – написал представитель МИД Венгрии в социальной сети.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не выживет без поставок нефти из России.