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Росатом передал луганской школе мебель и ноутбуки для обустройства первого в ЛНР атомкласса
Госкорпорация «Росатом» передала мебель и ноутбуки в Луганскую специализированную школу №1 имени профессора Льва Лоповка для обустройства первого в Луганской народной республике атомкласса.
Директор школы Ольга Меликбекова напомнила, что для подготовки атомкласса в одном из кабинетов школы этим летом был выполнен современный ремонт. Все работы проходили в рамках проекта «Школа Росатома», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Школа №1 известна в Луганске как специализированное среднеобразовательное учреждение с углубленным изучением физики, информатики и математики.
«Поэтому министерством образования и науки Луганской народной республики было принято решение именно на базе нашей школы открыть атомкласс. С помощью благотворительного фонда «Новые возможности» этим летом в одном из кабинетов нашей школы был сделан современный ремонт и завезена новая мебель и техника – 35 столов, 35 стульев, интерактивная панель, 31 ноутбук и шкаф для их зарядки. Буквально вчера из города Сочи нам доставили парты и шкафы в серверную», – отметила Меликбекова.
Она добавила, что мебель соберут в ближайшее время, в самом кабинете планируется проводить онлайн-конференции со школами из других регионов России. «Наш преподаватель будет вести урок по видеосвязи сразу для нескольких школ, и наоборот, – преподаватель из другого региона будет транслировать знания нашим ребятам», – проинформировала директор.
Меликбекова отметила, что атомкласс позволит ученикам получать знания в комфортных условиях, работая за современными ноутбуками. Начиная с седьмого класса, школьники будут проводить здесь лабораторные работы по физике и информатике.