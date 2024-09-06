Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.0 комментариев
Во Франции исключили утечку данных по истребителям Rafale в Россию
Dassault: Продажа самолетов Rafale Сербии не приведет к утечке данных в Россию
Решение Франции продать Сербии 12 истребителей Rafale производства компании Dassault Aviation не приведет к утечке данных в Россию, с которой Белград поддерживает союзнические отношения, заявил гендиректор авиационного гиганта Эрик Трапье.
По его словам, риска утечки данных нет, Dassault умеет хранить секреты, передает ТАСС.
Как подчеркнул Трапье, компания «первой попала бы под удар», поэтому «не пошла бы на риск в случае его наличия».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия подписала договор с Францией о приобретении 12 истребителей Rafale из-за невозможности в настоящее время купить военные самолеты в России.