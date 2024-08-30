В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Вучич объяснил покупку истребителей Rafale у Франции
Вучич: Сербия купила 12 самолетов Rafale у Франции, а не у России из-за нападок
Сербия подписала с Францией договор о приобретении 12 новых истребителей Rafale из-за невозможности приобрести военные самолеты в России в настоящее время в условиях украинского конфликта, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Сейчас есть нападки на меня из Сербии, почему делаем это с Францией, а не с Россией, КНР и кем-то еще. А я спрашиваю: как по-вашему русские сейчас дадут нам самолеты, как эти самолеты попадут к нам?!» – цитирует РИА «Новости» Вучича.
По его словам, Сербию часто обвиняют в шпионаже на Россию.
Он заверил, что Белград не будет делиться технологиями истребителей с Москвой. Кроме того, «люди в Dassault Aviation об этом позаботились тысячу раз».
По контракту Белград получает от Франции 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 млрд евро.