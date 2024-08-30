Вучич объяснил покупку истребителей Rafale у Франции

Вучич: Сербия купила 12 самолетов Rafale у Франции, а не у России из-за нападок

Tекст: Вера Басилая

«Сейчас есть нападки на меня из Сербии, почему делаем это с Францией, а не с Россией, КНР и кем-то еще. А я спрашиваю: как по-вашему русские сейчас дадут нам самолеты, как эти самолеты попадут к нам?!» – цитирует РИА «Новости» Вучича.

По его словам, Сербию часто обвиняют в шпионаже на Россию.

Он заверил, что Белград не будет делиться технологиями истребителей с Москвой. Кроме того, «люди в Dassault Aviation об этом позаботились тысячу раз».

По контракту Белград получает от Франции 12 новых истребителей с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 млрд евро.