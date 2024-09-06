Иностранец приговорен за попытку вступить в ряды террористов в Сирии

ФСБ: Иностранец получил шесть лет колонии за попытку вступить в ряды террористов в Сирии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отмечается в сообщении, решением 2-го Западного окружного военного суда иностранный гражданин 1997 года рождения был признан виновным в преступлении, подпадающем под статью об организации деятельности террористической организации и участии в ней. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии, передает ТАСС.

Там добавили, что мужчина был задержан ФСБ во Внуково при попытке выехать в Сирию для участия в деятельности запрещенной в России МТО.

Ранее ФСБ задержала в Крыму подозреваемых в попытке примкнуть к террористам в Сирии.