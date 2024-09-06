Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.0 комментариев
Иностранец приговорен за попытку вступить в ряды террористов в Сирии
ФСБ: Иностранец получил шесть лет колонии за попытку вступить в ряды террористов в Сирии
Иностранен приговорен в России к шести годам за попытку выехать в Сирию для участия вмеждународной террористической организации (МТО), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как отмечается в сообщении, решением 2-го Западного окружного военного суда иностранный гражданин 1997 года рождения был признан виновным в преступлении, подпадающем под статью об организации деятельности террористической организации и участии в ней. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии, передает ТАСС.
Там добавили, что мужчина был задержан ФСБ во Внуково при попытке выехать в Сирию для участия в деятельности запрещенной в России МТО.
Ранее ФСБ задержала в Крыму подозреваемых в попытке примкнуть к террористам в Сирии.