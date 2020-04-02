ФСБ задержала в Крыму подозреваемых в попытке примкнуть к террористам в Сирии

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух уроженцев стран Средней Азии, которые подозреваются в попытке примкнуть к террористам в Сирии.

«УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю задержаны двое уроженцев стран Средней Азии 1997 и 1999 годов рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Приготовление к совершению преступления», «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»), – приводит ТАСС сообщение ведомства.

«Установлено, что указанные лица, исповедующие идеи радикального ислама, планировали через третьи страны выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в вооруженном конфликте в рядах международной террористической организации», – отмечается в сообщении.

Напомним, в конце марта ФСБ пресекла в трех регионах России деятельность законспирированной ячейки запрещенной террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России), собравших для боевиков около 2 млн рублей. Одна из ячеек действовала в Крыму.