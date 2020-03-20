ФСБ разоблачила «благотворителей»-финансистов ИГ

ФСБ пресекла в трех регионах России деятельность законспирированной ячейки террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России), собравших для боевиков около 2 млн рублей, сообщает спецслужба.

Спецоперация прошла во взаимодействии с Росфинмониторингом в Крыму, Коми и Ростовской области.

«По указанию эмиссаров МТО [международной террористической организации] задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств. Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка двух миллионов рублей», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

В феврале ФСБ сообщила, что в Подмосковье был задержан финансист запрещенной в России группировки «Исламское государство**» (ИГ**), собравший на нужды террористов более 25 млн рублей.