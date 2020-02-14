ФСБ задержала финансиста ИГ в Подмосковье

В Подмосковье задержан финансист запрещенной в России группировки «Исламское государство*» (ИГ*), собравший на нужды террористов более 25 млн рублей, сообщили в ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность одного из членов законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации «Исламское государство*»«, – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Выявлены «схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых было направлено более 25 млн рублей». В отношении мужчины возбудили уголовное дело о содействии терроризму.

В декабре в ФСБ сообщили, что в Дагестане исламист собирал деньги для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» под прикрытием благотворительности, его задержали.