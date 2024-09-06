Медведев: Дурова могут заставить передать Франции ключи шифрования Telegram

Tекст: Константин Сергеев

«Я его как-то позвал на встречу в 2015 или в 2016 году и говорю: посмотрите, вы же понимаете, все, что вы делаете, может быть небезопасно для государства. Террористы могут этим воспользоваться. Поэтому вы должны будете рано или поздно ключи шифрования, наверное, отдать. И он говорит: «Никогда и никому не отдам!» Это дословно», – рассказал ТАСС Медведев.



Однако в случае сильного давления, как отметил Медведев, Дуров может пойти на передачу ключей шифрования спецслужбами Франции.

«Но если его жизнь сложится неблагоприятным образом, а к этому есть предпосылки, никуда он не денется», – заявил Медведев.

24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. 28 августа вечером его предварительное задержание завершилось, предпринимателя направили в суд, где судебный следователь предъявил Дурову обвинения по шести пунктам, которые включают соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере 500 тыс. евро.