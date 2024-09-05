  • Новость часаВ США шестерых россиян обвинили в кибератаках против Украины и НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как обновляется российский рыболовецкий флот
    В США политологу Саймсу и его жене грозит до 60 лет тюрьмы
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    Эксперт объяснил острую необходимость легкого самолета «Байкал»
    В центре Киева произошел взрыв
    Киргизия исключила «Талибан» из списка запрещенных организаций
    Министр Чекунков высказался за перенос столицы во Владивосток
    Лавров усомнился в словах Макрона о деле Дурова
    Алиханов: Смена подрядчика затянет создание самолета «Байкал»
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Маленькие народы вынуждены совершать исторические ошибки

    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    40 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    5 комментариев
    5 сентября 2024, 20:55 • Новости дня

    Российские военные уничтожили американскую установку РСЗО MLRS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные ракетой «Искандер-М» уничтожили пусковую установку РСЗО М270 MLRS в Сумской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

    Военная техника находилась в районе населенного пункта Могрица, российские бойцы зафиксировали движение пусковой установки РСЗО, а затем определили ее точное местонахождение и нанесли удар.


    «В результате ракетного удара, нанесенного расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ, пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ была уничтожена», – сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в приграничье Курской области.


    5 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке

    Источник: ВС России прорвали оборону ВСУ в Клещеевке

    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Артемовском направлении в районе Клещеевки российские войска в четверг смогли прорвать оборону украинских сил, сообщил источник в силовых структурах.

    Штурмовики прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, заявил собеседник ТАСС.

    По его словам, в последние недели украинская сторона на этом участке фронта несла большие потери.

    Коментарии (12)
    5 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемников «Иностранного легиона» ВСУ после провальных действий на волчанском направлении перебросили в Сумскую область. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Незаконное вооруженное формирование «Иностранный легион» было направлено в Сумскую область для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий на границе Российской Федерации», – сказал Лисняк, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников. Боевиков задержали в середине июля, когда те возвращались домой через Каракас. Затем их экстрадировали в Россию. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



    Коментарии (11)
    5 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

    На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

    Коментарии (0)
    4 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Жителя Курска задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уроженец Черниговской области, живущий в Курске, передал украинскому полку «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских дронов.

    Мужчина связался с боевиками «Азова» и предложил им собственноручно спроектированный зенитный прожектор, который затем отправил в Киев через Литву, сообщили в силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности в виде его финансирования.

    Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.

    Коментарии (12)
    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

    Коментарии (9)
    5 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Назван планировавший вторжение ВСУ в Курскую область экс-офицер ВС Франции

    Лисняк: Экс-офицер ВС Франции Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший французский офицер Корте Франк Мишель Микаэль был задействован в планировании нападения украинских войск на Курскую область, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль сейчас состоит в «Иностранном легионе» ВСУ, сообщил Лисняк, передает ТАСС.

    Установлены личности еще трех французов, участвовавших в рейдах в курском приграничье, добавил он. Это Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик.

    По словам Лисняка, все четверо причастны к совершению военных преступлений в Харьковской области, они подозреваются в наемничестве.

    Ранее Лисняк сообщил, что французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2024, 11:01 • Новости дня
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    Путин предположил утрату боеспособности ВСУ из-за больших потерь
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Противник несет очень большие потери... Это чревато, с одной стороны, разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ускорили наступательные операции в зоне СВО.

    Коментарии (14)
    5 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Турецкий аналитик: Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу

    Турецкий аналитик Озер: Путин на ВЭФ послал Западу сигнал о допустимости возобновления переговоров с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отправил Западу послание о допустимости возобновления переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против. Это был месседж Западу», – сказал Озер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, в развитии российско-турецких отношений наблюдается позитивная тенденция, которая может способствовать тому, чтобы Анкара снова стала посредником в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что благодаря посредничеству Турции на первых переговорах в Стамбуле стороны достигли значительного прогресса.

    «Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои «неофициальные» посреднические усилия», – подчеркнул он.

    Ранее Путин на ВЭФ заявил, что если Киев захочет переговоров, Москва не отказывалась, но они будут осуществляться на базе договоренностей, которые были зафиксированы в Стамбуле. Он также указал, что Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден пункт Заветное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад ВСУ около Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 150-й механизированной, 53-й, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», перечислили в Минобороны.


    Коментарии (4)
    4 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши

    Зампред Совбеза России Медведев заявил о необходимости «санитарного кордона» до Польши

    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена создать «санитарный кордон» на границе с Украиной для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, ширина «санитарного кордона» будет зависеть от дальности вооружений, которые будут поставляться Украине.

    «Если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – сказал он на встрече с коллективом ТАСС.

    Ранее Медведев заявил, что cпециальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку. По его словам, сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО.

    Коментарии (34)
    5 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой

    Зеленский раскритиковал Кулебу за «нехватку энергии» в привлечении военной помощи Украине от партнеров Киева

    Названы причины недовольства Зеленского Кулебой
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что подавший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недостаточно энергично добивался от партнеров Киева военной помощи.

    Как рассказал источник украинских СМИ, на заседании фракции «Слуга народа» в Верховной раде Зеленский заявил, что Кулебе «не хватает энергии» для привлечения помощи, передает ТАСС.

    При этом Economist со ссылкой на источники пишет, что Кулебу хотели заменить еще в апреле, но помешало давление со стороны Госдепа. В офисе Зеленского пожаловались, что Кулеба избегал пачкать руки и что «ему просто нравилось собирать победы», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Economist связывает перестановки в кабмине с консолидацией власти вокруг главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Журнал полагает, что Зеленский хотел устроить быстрое шоу и попасть в заголовки газет.

    Напомним, на фоне массовых отставок в правительстве Украины Кулеба также объявил о намерении покинуть свой пост. Высказывалось предположение, что отставки Кулебы могли потребовать в руководстве США.

    Коментарии (7)
    5 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов

    Издание Politico сообщило о возможных задержках с выделением Украине кредита на 50 млрд долларов

    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Смена президента США Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис может замедлить выделение Украине кредита на 50 млрд долларов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным издания, Вашингтон требует от ЕС гарантий, что замороженные российские активы будут разморожены только после выплаты Россией репараций. Однако ЕС не может предоставить таких гарантий, передает ТАСС

    Отмечается, что переговоры между ЕС и США по этому вопросу зашли в тупик. Запланированная дискуссия по санкциям внутри ЕС была отменена. Страны G7 планировали согласовать детали кредита к октябрю, но процесс может затянуться.

    Politico отмечает, что ЕС мог бы выделить средства самостоятельно, без США. Однако это может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

    Напомним, лидеры G7 достигли политического соглашения по вопросу использования активов России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что G7 собирается «предоставить Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов.

    Коментарии (11)
    5 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, заявил президент России Владимир Путин.

    По его мнению, Украиной в данный момент руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».

    «При этом украинские элиты не думают о своих гражданах», – добавил Путин. По его словам, сами они могут «сесть в самолет – и нет их», подчеркнул глава государства.

    Ранее в Кремле заявили, что на Украине законность власти прервалась в 2014 году.

    Коментарии (17)
    5 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    В центре Киева произошел взрыв

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Дарницком районе украинской столицы в четверг вечером прогремел мощный взрыв, сообщает украинская пресса.

    Сообщений о воздушной тревоге не поступало, взрыв произошел в Дарницком районе Киева, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В конце августа в Киеве происходили взрывы.

    Коментарии (2)
    5 сентября 2024, 00:59 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В среду вечером и в ночь на четверг в Киеве, а также в других городах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре (Днепропетровске), Павлограде, Кривом Роге, Одессе, Полтаве и Сумах, передает ТАСС.

    Напомним, накануне сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Львове, Ровно, Кривом Роге, а также в Луцком районе Волынской области Украины.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Власти Казахстана порекомендовали своим гражданам покинуть Украину

    Посольство Казахстана на Украине выпустило рекомендацию своим гражданам покинуть территорию страны

    Власти Казахстана порекомендовали своим гражданам покинуть Украину
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    На сайте правительства Республики Казахстан (РК) размещено сообщение посольства страны на Украине, в котором говорится, что в связи с нарастающей напряженностью и в целях безопасности, гражданам рекомендуется рассмотреть возможность покинуть территорию Украины.

    «Для выезда с Украины в Казахстан, граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдавию, далее – коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдавию виза не нужна», – указано в сообщении посольства.

    Кроме того, посольство советует казахстанцам иметь в виду опасность воздушной тревоги, незамедлительно следовать в укрытие в случае ее объявления, соблюдать меры безопасности и выполнять рекомендации официальных властей на территории Украины.

    Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров стороны затронули актуальные вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, включая энергетику и борьбу с терроризмом.

    Коментарии (4)
    Главное
    Российская пловчиха Лукьяненко выиграла второе золото на Паралимпиаде
    Столтенберг: В НАТО обсуждают удары ВСУ по территории России
    Литва установила «зубы дракона» на приграничном с Россией мосту
    Зеленский решил привезти Байдену «план победы над Россией»
    Медведев: Детей мигрантов надо заставить учить русский язык
    У экс-замминистра обороны Попова арестовали мотоцикл Harley Davidson и дом
    Московских школьников решили научить езде на самокатах

    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский чисткой министров решил «оживить труп» украинской власти

    На Украине более чем на 50% сменится состав кабмина. Первая часть министров уже покинула свои посты. Это событие вызвало недоумение на Западе: пока одни издания считают, что изменения призваны усилить централизацию власти, другие отмечают, что произошедшее может стать «началом конца» офиса Зеленского. Что на самом деле может означать «министропад» по-киевски? Подробности

    Перейти в раздел

    «Там будет настоящая битва». Как Самарскую область чистят снаружи и изнутри

    Что случилось с самарским чиновником, который выключал Вечный огонь? Почему в области встал вопрос с очисткой улиц от мусора, а администрации – от части руководителей? Нужен ли «хайп» губернатору? Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему управленческий стиль временно исполняющего обязанности главы Самарской области Вячеслава Федорищева получил среди чиновников наименование «самарская бойня бензопилой». Подробности

    Перейти в раздел

    За что Россия ограничила финансовую помощь Абхазии

    В руководстве Абхазии заявляют о том, что Россия частично приостановила финансовую помощь республике, речь идет о суммах в сотни миллионов рублей. Действительно ли Москва предприняла такие шаги, насколько серьезные проблемы в результате грозят абхазской экономике и что должен сделать Сухум, чтобы разрешить внезапно возникший кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

      На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............