Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.40 комментариев
Российские военные уничтожили американскую установку РСЗО MLRS
Российские военные ракетой «Искандер-М» уничтожили пусковую установку РСЗО М270 MLRS в Сумской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Военная техника находилась в районе населенного пункта Могрица, российские бойцы зафиксировали движение пусковой установки РСЗО, а затем определили ее точное местонахождение и нанесли удар.
«В результате ракетного удара, нанесенного расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ, пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ была уничтожена», – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в приграничье Курской области.