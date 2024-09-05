Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Путин призвал обеспечить надежное снабжение России доступным топливом и сырьем
Для бесперебойного снабжения Россия должна обеспечить себе ресурсный суверенитет доступным топливом и сырьем, в этом здесь велика роль Дальнего Востока, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом, создать основу для производства новых материалов и источников энергии», – подчеркнул президент.
Владимир Путин указал, что нужно делать это с использованием более эффективных отечественных технологий и научных разработок в сфере экологии и природопользования.
В связи с чем Путин отметил перспективы поиска и добычи высокотехнологичного сырья на Дальнем Востоке.
«Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности. В том числе речь идет о поиске и добыче высокотехнологичного сырья: титана, лития, ниобия, редкоземельных металлов, которые требуются в экономике будущего», – заявил глава государства.
Как сообщалось, Владимир Путин назвал Дальний Восток важнейшим фактором для укрепления позиции России в мире.