Путин призвал обеспечить надежное снабжение России доступным топливом и сырьем

Tекст: Константин Сергеев

«Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом, создать основу для производства новых материалов и источников энергии», – подчеркнул президент.



Владимир Путин указал, что нужно делать это с использованием более эффективных отечественных технологий и научных разработок в сфере экологии и природопользования.

В связи с чем Путин отметил перспективы поиска и добычи высокотехнологичного сырья на Дальнем Востоке.

«Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности. В том числе речь идет о поиске и добыче высокотехнологичного сырья: титана, лития, ниобия, редкоземельных металлов, которые требуются в экономике будущего», – заявил глава государства.



Как сообщалось, Владимир Путин назвал Дальний Восток важнейшим фактором для укрепления позиции России в мире.