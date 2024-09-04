Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.13 комментариев
В Белоруссии задержали агента японских спецслужб
В Белоруссии задержали сотрудника японской разведки, который занимался сбором информации о социально-политической обстановке в стране, реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь», а также о ситуации на белорусско-украинской границе, сообщили государственные СМИ.
Как передает телеканал «Беларусь-1», задержанный агент проводил фото- и видеосъемку объектов военной инфраструктуры, а также собирал сведения о социально-политической обстановке в республике, передает ТАСС.
Отмечается, что сам задержанный признал, что его действия могли нанести ущерб безопасности Белоруссии. «Мои действия могут быть опасны для Белоруссии», – заявил он во время допроса, видеозапись которого была опубликовано Агентством новостей Белтелерадиокомпании.
Ранее сообщалось, что в столице Белоруссии задержали двоих граждан Таджикистана, которых подозревают в подготовке совершения терактов в своей стране.