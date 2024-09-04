Эксперт: Россия в ядерной энергетике опережает на одно-два десятилетия другие страны

Эксперт Минченко: Россия в области безопасности атомной энергетики является мировым лидером

В выступлении генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева на Восточном экономическом форуме заявлена очень амбициозная программа развития атомной энергетики, сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, «Росатом» - мировой флагман. «То есть с технологической точки зрения, американцы и французы сегодня не являются сколько-нибудь серьезными конкурентами. Именно поэтому в борьбе за контракты на международном уровне ими в большей степени используются не рыночные механизмы», – подчеркнул политолог.

«С точки зрения обеспечения безопасности атомной энергетики, Россия является мировым лидером. Опережает, как минимум, на одно-два десятилетия другие страны. Сейчас предлагается строительство новых атомных электростанций, это позволяет в энергодефицитных регионах создать источник дешевой, долгосрочной и надежной энергетики», – отметил политолог. Еще очень важно отметить, что она дает минимальное количество выбросов СО2 в атмосферу, добавил он.

«Помню, как в свое время, исключительно под популистскими лозунгами был похоронен очень полезный, нужный, обеспечивающий безопасность в целом атомного комплекса Челябинской области, проект южноуральской АЭС. Точно так же, абсолютно популистски был нанесен удар по проекту Большой АЭС в Нижегородской области, решение о прекращении строительства Ростовской АЭС, Калининской АЭС. К счастью, эти блоки были достроены и обеспечивают транзит электроэнергии на юг и в центр страны. Более давний пример – Центральная АЭС, проект строительства которой так и не был реализован», – продолжил Минченко.



Также в выступлении Лихачева был озвучен очень важный аспект – плотный диалог с населением, проведение общественных слушаний. «В этом смысле принято решение не повторять ошибок предшественников и начать разговаривать с людьми, объяснять, насколько далеко атомная энергетика продвинулась вперед по технологиям, безопасности и экологии. Кроме того, Росатом сегодня не ограничивается сферой атомной отрасли. Это один из лидеров и в сфере умной энергетики, и в сфере цифровизации, и в сфере работы со здоровьем, что тоже достаточно логично», – указал Минченко.

Эксперт пояснил, что, по оценкам специалистов, один рубль, вложенный в проект сооружения АЭС – это более пяти рублей вклада в валовый внутренний продукт. «В целом, я бы хотел сказать, что корпорация демонстрирует лидерский и в то же время очень интеллигентный, аккуратный стиль управления», – заключил Минченко.