Песков: Россия учитывает, что ВСУ захотят наносить удары вглубь территории страны

Tекст: Александра Юдина

«Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной», – передает ТАСС его слова.

При этом представитель Кремля заверил, что Москва внимательно отслеживает актуальную обстановку, «фундаментально ничего не изменится».

Ранее в Белом доме заявили, что США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе.

Однако Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.

