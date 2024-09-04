Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».6 комментариев
Песков: Россия учитывает, что ВСУ захотят наносить удары вглубь территории
Песков: Россия учитывает, что ВСУ захотят наносить удары вглубь территории страны
Украина уже наносит удары по России американским оружием, украинская сторона будет пытаться делать это и вглубь российской территории, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной», – передает ТАСС его слова.
При этом представитель Кремля заверил, что Москва внимательно отслеживает актуальную обстановку, «фундаментально ничего не изменится».
Ранее в Белом доме заявили, что США не изменяли политику, касающуюся украинских ударов по России – ограничения на удары американским оружием вглубь российской территории остаются в силе.
Однако Reuters заявило, что Вашингтон близок к соглашению о том, чтобы дать Украине крылатые ракеты большой дальности JASSM в течение нескольких месяцев.