Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.15 комментариев
Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева
Столтенберг: Переговоры по Украине возможны при наличии гарантий безопасности от Запада
Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость включения гарантий безопасности для Киева от западных стран в мирные переговоры по Украине.
В интервью Reuters Столтенберг заявил, что такие гарантии должны предоставить страны Запада, в первую очередь США.
Важно обеспечить окончание конфликта, когда будет утверждена линия прекращения огня или международно признанная граница, добавил он. «Когда будет согласована какая-то линия – будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, – мы должны быть абсолютно уверены, что война закончится именно там», – сказал Столтенберг.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.