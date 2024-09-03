  • Новость часаВСУ в Курской области потеряли за сутки до 400 военных
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турция сделала хитрый жест в глобальной игре с Россией
    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»
    Фон дер Ляйен потребовала выдвигать женщин в еврокомиссары
    Долина обвинила покупательницу квартиры в давлении и попросила госзащиту
    Стало известно об огромных потерях ВСУ при ракетном ударе в Полтаве
    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области
    Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником
    Политолог Скачко: Киев может только лаять на Монголию
    Сбербанк назвал две самые популярные схемы мошенничества
    Мнения
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Выучила ли страна уроки Беслана

    С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда смотрел на Россию с опаской

    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Грузия научилась быть адекватной

    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

    5 комментариев
    3 сентября 2024, 14:35 • Новости дня

    В Германии не исключили массового бегства людей с Украины

    Die Welt: Из-за проблем с электричеством зимой на Украине начнется массовое бегство людей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблемы с электричеством на Украине могут привести к бегству миллионов людей из страны в зимний период, пишет немецкая газета Die Welt.

    Веерные отключения электроэнергии, происходящие по всей Украине, не доставляют больших неудобств в теплое время года, но зимой могут привести к широкомасштабной катастрофе и вызвать «массовое бегство миллионов людей», пишет Die Welt, передает РИА «Новости».

    Сейчас Украина располагает лишь половиной производственных мощностей энергии, к зиме ситуация может стать особо сложной, указывается в статье.

    Ранее на Украине уволили главу национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. СМИ писали, что его обвинили в плохой защите объектов компании.

    3 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову

    Мэр Харькова заявил о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1»

    На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову
    @ Николай Новичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия при ударе по Харькову применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1», заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

    По его данным, этот нетипичный боеприпас был применен ВС России 31 августа, пишет «Российская газета».

    Глава Харьковского областного управления прокуратуры Спартак Борисенко уточнил, что необычный боеприпас выступил российский бомбардировщик Су-34, находясь над территорией Белгородской области. Удар был нанесен по объекту в Слободском районе Харькова, пишут украинские СМИ.

    Между тем, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец Спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

    Коментарии (10)
    3 сентября 2024, 06:00 • Новости дня
    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Минобороны: Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области

    Морпехи уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Север» уничтожили в Курской области колонну бронетехники, на которой боевики пытались по дорогам общего пользования заехать вглубь российской территории, сообщило Министерство обороны России.

    По данным Минобороны, вовремя разбить украинских боевиков помогло своевременное обнаружение противника. После неудачных атак «в лоб», боевики попытались обойти российские подразделения, но были застигнуты врасплох, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

    Морпехи устроили засаду, разгромили колонну и полностью остановили продвижение ВСУ на данном участке.

    Ранее авиация России уничтожила живую силу и технику ВСУ в Курской области.

    Коментарии (10)
    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    Коментарии (3)
    2 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Нацбанк Украины предложил заменить копейки на «шаги»

    На Украине решили бороться с копейками как «символом московской оккупации»

    Нацбанк Украины предложил заменить копейки на «шаги»
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Национальный банк Украины (НБУ) предложил отказаться от использования копеек, предложив в качестве замены «шаги», пишут украинские СМИ.

    «Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как «копейка» фактически является символом московской оккупации», – говорится в пресс-релизе регулятора, пишет издание «Страна».

    Копейки «остались в обращении только во враждебных Украине государствах», заявили в НБУ, призвав «очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским». НБУ предлагает заменить копейки «шагами», упоминание которых часто встречается работах украинских поэтов, таких как Тарас Шевченко и Леся Украинка.

    Ранее Львовская область первой на Украине отчиталась о сносе всех советских памятников в рамках «декоммунизации».

    Коментарии (48)
    2 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    В Финляндии описали действия НАТО при обвале фронта ВСУ
    В Финляндии описали действия НАТО при обвале фронта ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен описал два возможных сценария, по которым будет действовать НАТО в случае обрушения фронта ВСУ на востоке Украины.

    Он отметил, что крах украинских сил на восточном фронте становится все более очевидным, передает «Московский комсомолец».

    По мнению Малинена, Запад теперь приближается к «решающей точке войны». Он добавил, что НАТО фактически стоит перед выбором: «безумная эскалация (или операция под чужим флагом) или поиск мирного решения».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что сбивать российские ракеты над Украиной – долг Варшавы.

    Коментарии (12)
    3 сентября 2024, 04:30 • Новости дня
    Ганчев призвал освободить Харьков

    Ганчев: Освобождение Харькова от ВСУ необходимо для безопасности России

    Ганчев призвал освободить Харьков
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Харьков и область будут освобождены в ближайшее время, чтобы обеспечить безопасность России, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Он не стал называть сроки освобождения Харькова, но заявил, что это произойдет достаточно скоро. Ганчев подчеркнул, что в Харьковской области «происходят процессы», которые направлены на создание санитарной зоны для обеспечения безопасности приграничных с Украиной районов России, передает РИА «Новости».

    «Это обусловлено однозначно освобождением территории как минимум Харьковской области», – заявил глава администрации.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области будет продолжаться до успешного завершения.

    Ранее на Западе допустили, что украинские военные начнут использовать баллистические ракеты ATACMS с Харьковского направления для ударов вглубь России, Украина может потерять Харьков,

    Коментарии (21)
    3 сентября 2024, 01:32 • Новости дня
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    @ Наталия Губернаторова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пообещала «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию за визит президента России Владимира Путина, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

    Тихий счел «тяжелым ударом» по МУС и международному уголовному праву визит Путина в Монголию, заявив, что Улан-Батор «разделяет ответственность за преступления», передает RT.

    «Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что для Монголии это будет иметь последствия», – написал Тихий в X(бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее МИД Украины обратился к властям Монголии с призывом «выполнить обязательный международный ордер на «арест» Владимира Путина.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.

    Коментарии (23)
    3 сентября 2024, 11:18 • Новости дня
    Украинский спортсмен оскорбил россиянина на Паралимпиаде в Париже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко оскорбил завоевавшего золотую медаль россиянина Евгения Торсунова, сообщили СМИ.

    «Немножко скребет на душе, что проиграл этому недоразумению. Все они поддерживают СВО, приедут домой и будут фотографироваться с депутатами», – передает RT слова Литвиненко.

    Спортсмены выступали в классе T36 (люди с нарушениями координации), Торсунов с результатом 5,83 м. установил рекорд Паралимпийских игр.

    Ранее украинский пловец Александр Комаров отказался от совместной фотографии с россиянином Кириллом Пульвером после церемонии награждения на Паралимпиаде в Париже.

    Коментарии (19)
    3 сентября 2024, 06:41 • Новости дня
    Посол России рассказал о полученном украинскими чиновниками обещании от США

    Посол Антонов: Умеров и Ермак во время поездки в США могли получить дополнительную поддержку

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава офиса украинского президента Андрей Ермак во время недавней поездки в США пытались настроить американские власти на ужесточение политики в отношении Москвы и просили «ракеты, боеприпасы, деньги», они могли получить дополнительную поддержку Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    «Циничная цель Вашингтона остается прежней – навредить Российской Федерации с помощью своего оружия, которое вкладывается в украинские руки», – цитирует ТАСС Антонова.

    Посол России не исключил, что во время этой поездки Ермак и Умеров получили дополнительные обещания в поддержке военных действий против России, которое в скором времени будет оформлено в виде пакета военной помощи Украине.

    Ранее Ермак и Умеров во время визита в США рассказали шефу Пентагона Ллойду Остину о ситуации на поле боя в зоне специальной военной операции России на Украине.

    Кроме того, Умеров сообщил, что Украина передала США список целей в России, по которым Киев хочет нанести удары американским оружием.

    Напомним, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием.

    Коментарии (0)
    2 сентября 2024, 19:24 • Новости дня
    Сийярто: Венгрия не выживет без поставок нефти из России
    Сийярто: Венгрия не выживет без поставок нефти из России
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Венгрия не сможет выжить, если прекратятся поставки российской нефти, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу РБК.

    «Если Венгрия остановит импорт нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в полном объеме прокормить население и удовлетворить потребности в топливе», – отметил он в интервью

    Сийярто добавил, что Венгрия не имеет необходимой инфраструктуры для обеспечения поставок через альтернативные маршруты. По его словам, решение украинских властей прекратить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» представляет собой «серьезный вызов» для венгерской экономики.

    Министр подчеркнул, что с начала СВО на Украине экономическая политика Евросоюза стала «чрезмерно политизированной».

    Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти по «Дружбе».


    Коментарии (4)
    3 сентября 2024, 11:34 • Новости дня
    Политолог Скачко: Киев может только лаять на Монголию
    Политолог Скачко: Киев может только лаять на Монголию
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские политики, по всей видимости, черпают вдохновение из басен и в первую очередь из «Слона и Моськи». Ничего, кроме «гавканья», предпринять против Улан-Батора они не могут, а потому используют доступные им методы «риторического политиканства», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Украина пообещала наказать Монголию за визит Владимира Путина.

    «Поведение политиков на Украине давно следует оценивать профессиональным психиатрам», – иронично отметил украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что Монголия стала далеко не первой «жертвой» риторических выпадов Киева – офис Владимира Зеленского с завидной периодичностью критикует страны, которые поддерживают хорошие отношения с Россией.

    «В случае с Улан-Батором речь также идет о демонстрации извечной русофобии, которая давно стала политическим, экономическим и материальным товаром в устах всех украинских политиков, начиная Зеленским и заканчивая мелкими чинушами. Они думают, что чем громче «гавкнут», тем больше им перепадет от Запада финансовой помощи или военной техники», – пояснил собеседник.

    Скачко подчеркнул: заявления Киева – «чистой воды политиканство на геополитическом уровне с целью продать русофобию». Он полагает, что никаких последствий для Монголии из-за визита Владимира Путина не последует. «Что может сделать Украина? Местные политики, по всей видимости, черпают вдохновение из басен, в первую очередь из «Слона и Моськи». Ничего существенного, кроме лая, они предпринять не способны», – указал спикер. По прогнозам политолога, Улан-Батор либо проигнорирует выпад Киева, либо напомнит офису Зеленского историю об осаде Киевского княжества Батыем.

    Ранее Киев пригрозил Монголии последствиями за визит Владимира Путина. Как считает представитель МИД Украины Георгий Тихий, отказ Улан-Батора исполнять выданный МУС ордер на «арест» президента России наносит удар по данному институту и международной системе уголовного права в целом. «Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что для Монголии это будет иметь последствия», – заявил он.

    Незадолго до этого Евросоюз выразил обеспокоенность из-за визита Путина в государство. «Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина», – сказала представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. Она напомнила, что Улан-Батор ратифицировал Римский статут МУС в 2002 году, взяв на себя соответствующие юридические обязательства.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на этом фоне назвал статут Международного уголовного суда юридически ничтожным, а тех, кто попытается исполнить ордер МУС, – безумцами. «Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», – написал он в своем Telegram-канале. Медведев подчеркнул, что судьям и прокурорам МУС, напротив, стоит больше бояться в случае, если незаконный ордер будет исполнен.

    2 сентября Путин прибыл в Монголию с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Дмитрий Песков ранее заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.

    Напомним, Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления. «Репутация как киевского режима, так и МУС хорошо известна. Ни те, ни другие не самостоятельны и не имеют ничего общего с правом или справедливостью. И это тот случай, когда «минус на минус» не дает «плюс», а возводит беззаконие в квадрат», – сказала РИА «Новости» представитель МИД России Мария Захарова.

    Коментарии (6)
    3 сентября 2024, 13:46 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»

    Военный эксперт Климов: «Гром-Э1» на фоне авиабомб с модулем УМПК резко выделяется аэродинамикой

    Военный эксперт рассказал о преимуществах ракеты «Гром-Э1»
    @ roe.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ракета «Гром-Э1» относится к категории современных боеприпасов российской армии. Среди ее преимуществ – габариты и аэродинамические качества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее на Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1» по Харькову.

    «Ракета «Гром-Э1» была известна задолго до СВО. Однако сейчас, судя по всему, украинская сторона обнаружила обломки боеприпаса», – считает военный эксперт Максим Климов. Он добавил, что ракета могла использоваться в рамках конфликта и ранее. Спикер также уточнил, что управляемые авиационные средства поражения «Гром» имеют две модификации: управляемая крылатая ракета «Гром-Э1» и управляемый крылатый планирующий боеприпас «Гром-Э2».

    Отличие заключается в том, что в первом случае стоит ракетный двигатель, а во втором размещается дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. «Они относятся к категории современных боеприпасов российской армии», – подчеркнул собеседник.

    Среди преимуществ «Гром-Э1» – ее габариты, указал Климов. «Ракета делалась под отсеки вооружения малозаметных самолетов. Кроме того, благодаря этому возможно увеличить количество подвесок и следовательно поражаемых целей», – пояснил военный эксперт. Он допускает, что удар по Харькову был нанесен при помощи истребителя Су-57.

    «Кроме того, «Гром-Э1» на фоне авиабомб, к которым приделывают модули УМПК, резко выделяется хорошими аэродинамическими качествами», – добавил Климов. Однако есть и «проблемный вопрос» – это цена. «Такие боеприпасы должны быть дешевыми и массовыми», – уточнил собеседник.

    «В зависимости от боевой части ракета может поражать разные цели, в том числе защитные сооружения, мосты, штабы, места дислокации противника. Фактически «Гром-Э1» – многоцелевой боеприпас», – заключил Климов.

    Ранее на Украине заявили о первом применении армией России ракеты «Гром-Э1» по Харькову. Как пояснил мэр города Игорь Терехов, это произошло 31 августа. Другие подробности он не привел.

    Между тем Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что ВС России при помощи ракет «Гром-Э1», вероятно, поразили ТЦ в Харькове, который был превращен в военный объект ВСУ, а также Дворец спорта, где базировались украинские военные.

    «Гром-Э1» – авиационная управляемая ракета общего назначения с осколочно-фугасной боевой частью, предназначена для поражения наземных и надводных целей. Наведение ракет осуществляется по спутнику, снаряды запускаются истребителями Су-35, МиГ-35, Су-57.

    Коментарии (0)
    3 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Группировки войск «Центр» и «Юг» продолжили продвижение вглубь обороны противника
    Группировки войск «Центр» и «Юг» продолжили продвижение вглубь обороны противника
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям 31-й, 53-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Дружбы, Пантелеймоновки, Розовки, Селидово, Гродовки и Заветного Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Были отражены семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре бронемашины, три пикапа, американская 155-мм самоходная артустановка Paladin и 122-мм гаубица Д-30.

    Между тем подразделения Южной группировки также продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 46-й аэромобильной, 10-й штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригад теробороны рядом с населенными пунктами Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора ДНР.

    ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, американскую 55-мм гаубицу М777, 152-мм самоходную артустановку «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30.

    Уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станция РЭБ «Анклав-Н».

    Коментарии (5)
    3 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    ВСУ забыли целое подразделение в Курской области

    Командир взвода ВСУ рассказал, что украинская армия забыла в Курской области подразделение

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия забыла в селе Кортнево Курской области целое подразделение, рассказал попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона.

    По словам Фурдоленко, его взводу поставили задачу занять лесополосу, но она уже была занята военнослужащими 225-й бригады ВСУ. Пленный рассказал, что его отправили на ротацию солдат в Коренево, куда привезли на бронемашине «Козак», передает РИА «Новости».

    Фурдоленко рассказал, что их не меняли двое суток, после переговоров он понял, что ВСУ «не знали, где нас искать». На третий день российские войска пришли в Коренево. Украинский взвод после окружения и переговоров взвод сдался.

    Коментарии (0)
    2 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области
    Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие российской группировки «Север» за последние сутки сорвали три попытки атак украинских войск в направлении Ольговки и Кремяного в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении села Борки, Комаровки, Коренева и Черкасского Поречного, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    В боях с Северной группировкой ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину, две бронемашины и автомобиль. В лесных массивах ведутся разведывательно-поисковые действия по уничтожению украинских диверсантов.

    Авиацией, артиллерией и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, села Борки, Вишневки, Гордеевки, Любимовки, Лебедевки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, 10-го Октября, Орловки, Плехова, Черкасского Поречного, Русского Поречного, Снагости и Южного.

    В Сумской области авиацией нанесены удары по скоплениям личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Басов, Великой Писаревки, Глухова, Луки, Катериновки, Орловки, Свессы, Червонопрапорного, Сум, Хотени, Эсмани, Юнаковки и Ястребиного.

    За сутки украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе БМП, БТР и 12 бронемашин, а также три артиллерийских орудия, три РСЗО HIMARS, миномет, две ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1», транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, транспортную машину ЗРК «Бук-М1», РЛС AN/TPQ-50 и 12 автомобилей.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 машин пехоты, 70 БТР, 549 бронемашин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 РСЗО, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS, семь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 14 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

    Ранее в Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные комплексы разведки.

    Коментарии (7)
    2 сентября 2024, 23:12 • Новости дня
    В НАТО одернули Польшу за призыв сбивать российские ракеты над Украиной

    Замглавы НАТО Джоанэ одернул Сикорского после заявлений о праве сбивать российские ракеты над Украиной

    В НАТО одернули Польшу за призыв сбивать российские ракеты над Украиной
    @ IMAGO/The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Члены НАТО всегда консультируются до того, как предпринимать действия, которые касаются общей безопасности и будут иметь последствия для всех членов альянса, заявил замглавы НАТО Мирча Джоанэ в ответ на слова главы польского МИД Радослава Сикорского о праве сбивать ракеты над Украиной.

    Джоанэ в интервью газете Financial Times заявил, что в НАТО уважают право на обеспечение национальной безопасности.

    «Внутри НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем начать нечто, что может иметь последствия для всех нас», – цитирует ТАСС Джоанэ.

    Он добавил, что Польша всегда была безупречна по вопросам проведения консультаций внутри НАТО.

    Издание пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о риске, что альянс в случае одобрения предложения Сикорского «станет частью конфликта»

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша должна сбивать российские ракеты над Украиной. По его словам, членство в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство.

    Коментарии (0)
    Главное
    Директора института Сибирского отделения РАН приговорили за госизмену
    Украинский спецназовец получил 20 лет колонии за попытку высадки в Крыму
    В Германии не исключили массового бегства людей с Украины
    ХАМАС опубликовало видео с последними словами заложника-россиянина
    Глава Минюста: Бунты в колониях не связаны с условиями содержания
    Американского солдата провели по улице в Турции с мешком на голове
    Украинский спортсмен оскорбил россиянина на Паралимпиаде в Париже

    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

    Перейти в раздел

    Взятие Покровска станет приговором для украинской металлургии

    Положение ВСУ в Донбассе ухудшается. Украинская армия оставляет позиции в районах, которые примыкают к Покровску (Красноармейску). Этот населенный пункт до СВО был одним из ключевых центров угольной промышленности Украины. Что может означать его потеря для экономики противника и какие перспективы после его взятия открываются для Вооруженных сил России? Подробности

    Перейти в раздел

    Глубокий тыл спецоперации. Как Забайкалье ждет своих героев

    В Забайкальском крае прошел «Форум СВОих». Участники спецоперации и общественные активисты вместе с руководством региона обсудили, как жить после победы – и что необходимо сделать уже сейчас, чтобы обеспечить воинам-победителям достойную и удобную для них мирную жизнь. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснил у губернатора края Александра Осипова, насколько готов регион к возвращению фронтовиков – и чем, в частности, определяется глубина тыла СВО, когда речь идет о Забайкалье. Подробности

    Перейти в раздел

    Турция сделала хитрый жест в глобальной игре с Россией

    «Очень серьезное геополитическое событие, которое говорит о том, что на планете появился новый центр. Некая альтернативная реальность, где проекты России, Китая и Индии набирают популярность». Такими словами эксперты оценивают сообщения о том, что Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Турция в БРИКС была бы несомненно полезна России – однако каковы реальные намерения турецкого руководства? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............