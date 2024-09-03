С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
В Германии не исключили массового бегства людей с Украины
Die Welt: Из-за проблем с электричеством зимой на Украине начнется массовое бегство людей
Проблемы с электричеством на Украине могут привести к бегству миллионов людей из страны в зимний период, пишет немецкая газета Die Welt.
Веерные отключения электроэнергии, происходящие по всей Украине, не доставляют больших неудобств в теплое время года, но зимой могут привести к широкомасштабной катастрофе и вызвать «массовое бегство миллионов людей», пишет Die Welt, передает РИА «Новости».
Сейчас Украина располагает лишь половиной производственных мощностей энергии, к зиме ситуация может стать особо сложной, указывается в статье.
Ранее на Украине уволили главу национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. СМИ писали, что его обвинили в плохой защите объектов компании.