С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
Экс-мэра Магаса Аушева задержали в Чечне
Экс-мэра Магаса Аушева задержали в Чечне по делу о мошенничестве и превышении полномочий
Бывшего мэра ингушского города Магас Усмана Аушева задержали в Грозном, его обвиняют в превышении полномочий и мошенничестве, сообщили в МВД по Ингушетии.
Местонахождение Аушева, находившегося в федеральном розыске, установили сотрудники МВД Ингушетии и сотрудники регионального управления ФСБ, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Его задержали в Грозном во взаимодействии с МВД по Чечне, экс-мэра подозревают в превышении должностных полномочий.
С 10 января по 6 февраля 2023 года Аушев, согласно данным ведомства, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил завышенные локально-сметные расчеты. Ущерб от его действий оценивается в 1,99 млн рублей.
Тогда чиновник ушел в отставку по собственному желанию и скрылся за пределами Ингушетии. На него завели уголовное дело и объявили в федеральный розыск.