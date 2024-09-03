С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.0 комментариев
Глава Минобороны Эстонии заявил о нехватке ПВО у всех членов НАТО
Глава Минобороны Эстонии: Все члены НАТО сталкиваются с нехваткой систем ПВО
Все государства НАТО сталкиваются с дефицитом систем ПВО для защиты от баллистических ракет, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур телерадиовещательной компании ERR.
По его словам, дефицит средств ПВО является большой проблемой для всех стран НАТО, поскольку лишает их возможности сбивать ракеты на высоте до 20 километров и на расстоянии 150-200 километров, передает РИА «Новости».
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, в ходе которого обсуждались вопросы дальнейшей военной помощи Киеву, в том числе поставки систем ПВО.