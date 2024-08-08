Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.12 комментариев
Сырский поговорил с командующим НАТО в Европе после атак на Курскую область
Сырский обсудил с командующим силами НАТО в Европе поставки вооружений после атак на Курскую область
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, в ходе которого обсуждались вопросы дальнейшей военной помощи Киеву, в том числе поставки систем ПВО, на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе.
Как указал Сырский, он и Каволи обсудили перспективы сотрудничества на 2024-2025 годы и выразили взаимную заинтересованность в укреплении военного партнерства. Украинский военачальник поблагодарил НАТО за уже предоставленную военную помощь и обозначил приоритетные потребности украинской армии, в частности в системах ПВО и высокоточном оружии, передает ТАСС.
Отметим, что переговоры состоялись на фоне активизации боевых действий на российско-украинской границе, в частности массированных обстрелов украинскими войсками приграничных районов Курской области.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский после нападения ВСУ на Курскую область встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цели операции ВСУ в Курской области.