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Вагоны с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская в Забайкальском крае
Шесть вагонов с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская в Забайкальском крае
Шесть вагонов с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская в Забайкальском крае, движение поездов не приостанавливалось, сообщила Восточно-сибирская транспортная прокуратура.
Как говорится в сообщении, 3 сентября около 9.00 на путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтерская Забайкальской железной дороги, сошли шесть груженых углем вагонов грузового поезда, передает РИА «Новости».
Там добавили, что движение поездов не приостанавливалось, пострадавших нет, проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Как сообщили в РЖД, происшествие не связано с работой Забайкальской железной дороги и не влияет на движение поездов через станцию.
Напомним, 15 августа восемь вагонов с углем сошли с рельсов на станции Посьет Дальневосточной железной дороги в Приморском крае.