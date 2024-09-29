Пыльные бури обрушились на юг России

Пыльные бури и пожары ухудшили обстановку в нескольких регионах Юга России

Tекст: Ольга Иванова

Ряд регионов Южного федерального округа, включая Ростовскую область, Волгоградскую область и Калмыкию, оказался под воздействием пыльных бурь, передает РИА «Новости». В воскресенье днем Ростовскую область накрыла крупная пыльная буря. Местное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердило масштабы явления. Госавтоинспекция региона предупреждает водителей и пешеходов об угрозе аварий из-за плохой видимости на дорогах.

Волгоградская область также страдает от пыльных бурь. Сухая погода и сильный ветер поднимают песок и пыль, что усугубляется природными пожарами. В Среднеахтубинском, Иловлинском и Калачевском районах зафиксированы возгорания сухой травы, а вблизи Николаевска пылает сосновый лес.

В Калмыкии ситуация аналогична, по словам очевидцев. Калмыцкий гидрометцентр прогнозирует усиление восточного ветра до 27 м/с, что может еще больше ухудшить ситуацию. В Астраханской области также ожидается распространение частиц пыли и песка. Региональное ГУМЧС России советует при буре оставаться в помещении, закрыть окна и не выходить без необходимости на улицу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Рязанской области Павел Малков ранее объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за горящих лесов и сухой травы вблизи населенных пунктов.

