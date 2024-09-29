«Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.2 комментария
Анонсировано начало разведки ресурсов в Мали российскими специалистами
Анонсировано начало разведки ресурсов в Мали российскими специалистами в конце октября
В Мали в конце октября ожидается прибытие российских специалистов для начала геологоразведочных работ, что связано с проектами «Росатома» и «Техснабэкспорта» по разведке и эксплуатации природных ресурсов, включая литий, нефть и газ, сообщил Sputnik Afrique малийский министр экономики Алуссени Сану в кулуарах Российской энергетической недели.
По словам Сану, эти работы направлены на извлечение лития, нефти и газа и могут существенно помочь в финансировании развития различных секторов страны, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что график работ уже определен, и российская команда ожидается в Мали, чтобы приступить к разведке. «Благодаря России у нас будет достаточно ресурсов для обеспечения финансирования развития всех других секторов», – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин объявил о планах по расширению сотрудничества с африканскими странами в области рыбной отрасли.